Magyar Hang: 1700 munkavállalónak mondott fel a Dunaferr utódcége

A Magyar Hang információi szerint megkezdődött a csoportos létszámleépítés a Dunaferr utódcégeinél.

Korábban a közvetített munkavállalóknak már felmondtak, hétfőn a Dunarolling Dunai Vasmű mintegy 1700 munkavállalójától búcsúztak el, július elsején pedig a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. emberi kapják meg a kilépőjüket. A jelenleg felszámolás alatt álló Duna Rollingért két befektető jelentkezett be: egy kínai és egy cseh cég, a Duna Furnace pályázatára nem érkezett ajánlat.

Nemrég újra eladósorba került az egykori Dunaferr, a felszámolók az épületeket, az eszközöket és az engedélyeket kínálták eladásra, az ajánlatokat április 25-éig várták. Szintén tavasszal jött a hír, hogy a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolóbiztosai bejelentették a csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándékukat, és hogy ez a lépés 2600 dolgozót is érinthet.

Néhány héttel később kiderült: nagyjából 15 milliárd forintnyi pluszjuttatástól esik el a Dunaferr-cégek mintegy négyezer jelenlegi és volt, részben már nyugdíjas dolgozója.

Végső reményüket is elveszítették a Dunaferr dolgozói, elbukták a 15 milliárdos pert Nem elég, hogy a megmaradt munkavállalókat a nyár közepéig lapátra teszik a felszámolók, a Kúria felülvizsgálati eljárásban döntött: jogosan mondta fel a kollektív szerződésüket 2020 augusztusában az akkori, önjelölt cégvezető.

Ami a cégeket illeti, nemrég másodszorra is nyilvános részvételi felhívással fordult a befektetők felé az egykori Dunaferr kohójával bíró Duna Furnace Kft. felszámolója. A testvércég, a hengerművel rendelkező Dunarolling Kft. hasonló felhívására ugyanakkor ketten is befutottak: az Ukrajnának is fegyvereket szállító, hadiipari cseh CSG társasághoz kapcsolható csehországi alapítású Dunaferr Steel Rolling a. s. és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai.