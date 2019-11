Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","id":"20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb882f00-0689-454f-930c-3a90371d7175","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","timestamp":"2019. november. 04. 18:34","title":"Alkotmánybíróvá választotta Handó Tündét a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa1ae33-c3e1-4b4c-bee3-162f0bf8b49d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De a munkáért azért elkértek 100 ezer eurót.","shortLead":"De a munkáért azért elkértek 100 ezer eurót.","id":"20191104_semmibe_vezeto_ut_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa1ae33-c3e1-4b4c-bee3-162f0bf8b49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a6cb6d-fcb3-481a-a67c-d6cadc606b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_semmibe_vezeto_ut_romania","timestamp":"2019. november. 04. 20:31","title":"Átadtak egy utat Romániában, ami a semmibe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset a 4-es úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset...","id":"20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb24f746-c4d6-4991-a319-f6b7d2b20f08","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","timestamp":"2019. november. 05. 17:30","title":"Radar360: Nagyüzem a Fővárosi Közgyűlésben, Orbán panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején romantikus filmek főszereplőjeként lopta be magát a nézők szívébe, néhány év leforgása alatt azonban bizonyította, hogy Hollywood élvonalában a helye.","shortLead":"November 4-én ünnepli ötvenedik születésnapját Matthew McConaughey Oscar-díjas amerikai filmszínész, aki pályája elején...","id":"20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2204c08-ab02-48a2-a6cf-16da2d9dccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a664298-e906-4be5-93b4-e6efd577a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Matthew_McConaughey_50_eves","timestamp":"2019. november. 04. 10:26","title":"A kezébe vette a sorsát: Matthew McConaughey 50 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","shortLead":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","id":"20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d34356-b666-433e-b000-ec70ddf67786","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 04. 15:07","title":"Az MSZP győri elnöke kiadta a jelszót Borkai eskütételére: Találkozzunk a Városházán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És erre a városvezetés buzdít.","shortLead":"És erre a városvezetés buzdít.","id":"20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7659f46-d45b-4d0c-8f7e-dd64d665f992","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","timestamp":"2019. november. 04. 12:15","title":"Széthordják az amszterdamiak a régi épületek díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Szövevényes történet bontakozik ki az imhpeachment mögött.","shortLead":"Szövevényes történet bontakozik ki az imhpeachment mögött.","id":"20191105_Trump_korul_szorul_a_hurok_Ukrajnaban__es_nemcsak_ott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33218f33-0688-4509-a957-fe49c420ddb7","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Trump_korul_szorul_a_hurok_Ukrajnaban__es_nemcsak_ott","timestamp":"2019. november. 05. 21:56","title":"Trump körül szorul a hurok Ukrajnában - és nemcsak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5fadbb-e875-4f85-ad1b-a4552333053d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 14 éves diák ügyes megoldása sok balesetet előzhetne meg.","shortLead":"A 14 éves diák ügyes megoldása sok balesetet előzhetne meg.","id":"20191104_Egy_tini_oldja_meg_az_autok_holtter_problemajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5fadbb-e875-4f85-ad1b-a4552333053d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6873dff6-a0b7-4536-8079-6ca64a5460f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_tini_oldja_meg_az_autok_holtter_problemajat","timestamp":"2019. november. 04. 12:23","title":"Egy tinilány oldja meg az autók holttér problémáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]