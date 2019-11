Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felértékelődhet a katalán és a baszk nacionalista pártok szerepe.","shortLead":"Felértékelődhet a katalán és a baszk nacionalista pártok szerepe.","id":"20191110_Ismet_kormanyalakitasi_patthelyzetbe_kerulhet_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d7f37-526c-433e-9c35-ede6cb5f90f9","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_kormanyalakitasi_patthelyzetbe_kerulhet_Spanyolorszag","timestamp":"2019. november. 10. 21:24","title":"Ismét kormányalakítási patthelyzetbe kerülhet Spanyolország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon a polgármester.\r

\r

","shortLead":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon...","id":"20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2742fe6f-9c2a-42ff-9f78-ac392abf2b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. november. 11. 08:43","title":"Pikó András: Rendőrhiány van a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","shortLead":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","id":"20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a4a89-69ac-475c-957c-08febc3de29e","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","timestamp":"2019. november. 10. 14:53","title":"Agyonvert egy tinédzsert a gazdag férfi, akit most szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és...","id":"20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddffe6f-be66-4a55-929f-956e1a491125","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","timestamp":"2019. november. 09. 14:41","title":"MotoGP-futamot rendezhet Magyarország 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","shortLead":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","id":"20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebef36-03de-4493-8644-2e7719b988ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","timestamp":"2019. november. 09. 21:46","title":"Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]