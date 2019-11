Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","shortLead":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","id":"20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409c0bd5-5e11-4acc-9768-97f870aa15df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","timestamp":"2019. november. 15. 15:27","title":"60 milliárd eurós erődemonstrációt jelentett be a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f829a8ca-6f47-4f31-85a2-f083e99d3663","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Aréna első magyar gólszerzője a meccs után nyilatkozott. ","shortLead":"A Puskás Aréna első magyar gólszerzője a meccs után nyilatkozott. ","id":"20191115_Szalai_Adam_Sokkal_batrabban_kell_vedekeznunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f829a8ca-6f47-4f31-85a2-f083e99d3663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a8e758-1824-4f78-9302-861a05ca62f7","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Szalai_Adam_Sokkal_batrabban_kell_vedekeznunk","timestamp":"2019. november. 15. 21:16","title":"Szalai Ádám: „Sokkal bátrabban kell védekeznünk!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg az Ultima Thule nevet adták a kutatók a 2014-ben felfedezett, hóember alakú kisbolygónak, de azt néhány napja inkább megváltoztatták.","shortLead":"Eredetileg az Ultima Thule nevet adták a kutatók a 2014-ben felfedezett, hóember alakú kisbolygónak, de azt néhány...","id":"20191114_nacik_thule_tarsasag_ultima_thule_kisbolygo_aszteroida_arrokoth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6f44ee-5687-447b-bbdc-deee9a4d7488","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_nacik_thule_tarsasag_ultima_thule_kisbolygo_aszteroida_arrokoth","timestamp":"2019. november. 14. 11:03","title":"A nácik miatt kellett átnevezni egy égitestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","shortLead":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","id":"20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9207cc42-b21c-4b5e-b5f9-984936dc00e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","timestamp":"2019. november. 14. 19:56","title":"Amerikai illiberális ideológust fogadott Orbán a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","shortLead":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","id":"20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a3d87d-bc9c-4603-982e-7a4efdb577e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","timestamp":"2019. november. 14. 18:48","title":"7,4-es földrengés volt Indonéziában, cunamiriadót hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","shortLead":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","id":"20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0518f35-ff06-4255-a47f-d4961db10016","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","timestamp":"2019. november. 14. 12:29","title":"Itt a bizonyíték, hogy a Fidesznek tényleg mindenről az jut eszébe: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","shortLead":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","id":"201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c788-4368-401e-a45a-bfdca5f7be80","keywords":null,"link":"/360/201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","timestamp":"2019. november. 15. 12:00","title":"Matolcsy unokatestvére bukott bankárból befektető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihátrálnak a valaha egészségesebbnek gondolt dohányzási mód mögül.","shortLead":"Kihátrálnak a valaha egészségesebbnek gondolt dohányzási mód mögül.","id":"20191115_Eltakaritja_az_Apple_az_osszes_ecigis_appot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6c2a9d-4ec4-440a-8ffb-60a496707d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_Eltakaritja_az_Apple_az_osszes_ecigis_appot","timestamp":"2019. november. 15. 15:33","title":"Eltakarítja az Apple az összes e-cigis appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]