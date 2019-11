Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik teherautóba beszorult egy ember, a tűzoltók vágták ki a roncsból.","shortLead":"Az egyik teherautóba beszorult egy ember, a tűzoltók vágták ki a roncsból.","id":"20191126_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_negy_teherauto_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b17e22-2960-4b9d-bd85-9b5df000412c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_negy_teherauto_utkozott","timestamp":"2019. november. 26. 13:08","title":"Tömegkarambol történt az M3-ason, négy teherautó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás legoptimálisabb időpontjai az ébredés, valamint az ebéd utáni órák lennének, de ha kicsit körbenézünk, ezzel szinte senki nem foglalkozik, ugyanis mindenkinek megvan a maga jól bevált „kávéideje”.","shortLead":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás...","id":"20191125_Kave_minden_idoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b5b6b-238b-4d07-8941-974e3e6a0ad5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191125_Kave_minden_idoben","timestamp":"2019. november. 25. 09:30","title":"Kávé minden időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vese méretei még az operációt végző orvosokat is meglepte. Akár Guinness-rekord is lehet.","shortLead":"A vese méretei még az operációt végző orvosokat is meglepte. Akár Guinness-rekord is lehet.","id":"20191126_vese_india_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01844a74-aa82-4fd6-88c6-f21fc60b2ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_vese_india_orvos","timestamp":"2019. november. 26. 12:03","title":"7 kilós vesét szedtek ki egy betegből indiai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni a gyanúsítottakat, hogy adják át a jelszavaikat a hatóságoknak.","shortLead":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni...","id":"20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136813dc-c6ed-45f9-bf6c-ea92286e845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","timestamp":"2019. november. 25. 10:33","title":"Az alkotmány is védheti a jelszavakat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebooknak nem most jutott először eszébe, hogy arcfelismerő technológiát fejlesszen.","shortLead":"A jelek szerint a Facebooknak nem most jutott először eszébe, hogy arcfelismerő technológiát fejlesszen.","id":"20191125_facebook_arcfelismero_applikacio_alkalmazas_biometrikus_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f518e-9a93-42a5-bf8e-d5bbd512f88b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_facebook_arcfelismero_applikacio_alkalmazas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. november. 25. 08:33","title":"Arcfelismerő appot fejlesztett a Facebook a saját dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdőívet hétfő délig lehetett kitölteni. De ez nem Nemzeti Konzultáció.","shortLead":"A kérdőívet hétfő délig lehetett kitölteni. De ez nem Nemzeti Konzultáció.","id":"20191125_150_ezren_toltottek_ki_a_kormany_klimavedelemrol_szolo_konzultaciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108f5704-8ef9-4a8e-a344-4d8ef2ad7841","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_150_ezren_toltottek_ki_a_kormany_klimavedelemrol_szolo_konzultaciojat","timestamp":"2019. november. 25. 13:13","title":"150 ezren töltötték ki a klímavédelemről szóló konzultációt a kormány honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak forrásokat bevonni – hangzott el a bank keddi sajtótájékoztatóján. A költözés óta 21 projekt finanszírozásáról született döntés, kettőt dobtak vissza, Magyarországon és Oroszországban. Hamarosan meglesz a végleges székházuk, de egyelőre nem árulják el, hol. Azt állítják, tényleg csak a bank elnöke és felesége kaptak teljes diplomáciai mentességet.","shortLead":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal...","id":"20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9440b020-be31-4bd1-9f4b-d0d82e6b40c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","timestamp":"2019. november. 26. 14:21","title":"A Moszkvából Budapestre költözött befektetési bank elutasított egy magyar és egy orosz projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]