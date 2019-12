Most hagyta magát lefotózni. Mármint DiCaprio.

Vajna Tímea Instagram-oldala igazi kincsesbánya, amit egy új bejegyzés is igazol:

olyan képet tett közzé, amelyen ő és Leonardo DiCaprio látszanak.

„Már többször találkoztam Leoval Cannesban, LA-ben... de most hagyta is magát lefotózni Anikónak ( csak elég sötét volt az étteremben)” – írta Vajna a bejegyzéshez, amiből az is kiderült, hogy:

Azt tudtátok, hogy Andy indította el úgymond Tarantino karrierjét? Anikó bemutatott most neki, mert nem tudott eljönni a temetésre.

A fotókon ugyanis nem csak DiCaprio látható, a galériát lapozgatva Quentin Tarantino is feltűnik:

A képek a Musso & Frank Grill nevű helyen készültek, ez Hollywoodban található.