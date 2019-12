Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező azt mondta: ez az utolsó lépés, amellyel teljesen kivonják a szakmaiságot. ","shortLead":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező...","id":"20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d9c6dd-b6ab-4e0c-85cb-4243589ea484","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","timestamp":"2019. december. 09. 11:37","title":"Alföldi: \"Aki benyal a rendszernek, azt támogatják, aki pedig nem, az pusztuljon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Garantáltan csökkenni fog a bevándorlás, ha a konzervatívok hatalmon maradnak – ígérte a brit miniszterelnök.","shortLead":"Garantáltan csökkenni fog a bevándorlás, ha a konzervatívok hatalmon maradnak – ígérte a brit miniszterelnök.","id":"20191209_Johnson_A_sajat_hazajuk_reszenek_tekintik_NagyBritanniat_az_EUbol_erkezo_bevandorlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c14ff9e-7098-49d9-84a1-fc382f78152c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdff2d0-9deb-4d37-bc4d-31aa7cecd6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Johnson_A_sajat_hazajuk_reszenek_tekintik_NagyBritanniat_az_EUbol_erkezo_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 09. 09:59","title":"Boris Johnson elmondta, hogyan kaphatnának munkavállalási vízumot az EU-polgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","shortLead":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","id":"20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1f338-fc2f-4e5e-be16-a37bf82c01b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","timestamp":"2019. december. 10. 10:38","title":"Rablótámadásban meghalt egy magyar nő Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","shortLead":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","id":"20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6709d2-880d-4827-9ad5-8f633dd2b518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","timestamp":"2019. december. 09. 15:35","title":"Trump háborúi betettek a Kereskedelmi Világszervezetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2ccbd6-7f14-4423-b9ed-f6dfddc6c8e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti Akadémia.","shortLead":"Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti...","id":"20191210_meghalt_Varga_Imre_a_nemzet_muvesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2ccbd6-7f14-4423-b9ed-f6dfddc6c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df95be52-754e-4846-a2c8-cf8cb6196eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_meghalt_Varga_Imre_a_nemzet_muvesze","timestamp":"2019. december. 10. 15:20","title":"Meghalt Varga Imre szobrászművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c468a027-0fb7-4dbc-8af7-0cf0b90cc574","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elején még ott az erő, a támogatás, aztán elfogy, és a végén haragszunk a depressziósra. Hogyan vegyük elejét a folyamatnak? ","shortLead":"Az elején még ott az erő, a támogatás, aztán elfogy, és a végén haragszunk a depressziósra. Hogyan vegyük elejét...","id":"20191210_Ezt_ne_tegyuk_ha_a_hozzatartozonk_depresszios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c468a027-0fb7-4dbc-8af7-0cf0b90cc574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f075b-8e7b-4a6b-9d54-8a06695d8b05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191210_Ezt_ne_tegyuk_ha_a_hozzatartozonk_depresszios","timestamp":"2019. december. 10. 12:15","title":"Ezt ne tegyük, ha a hozzátartozónk depressziós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","shortLead":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","id":"20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc2942-1bfd-4076-8359-c7a13fcccd40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","timestamp":"2019. december. 09. 09:12","title":"Újabb csontváz eshet ki a szekrényből a fővárosi cégek átvilágításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly volt komlói önkormányzati képviselő példáján felbuzdulva Ceglédi Zoltán tart vezetett meditációt Kovács András Péter, Litkai Gergely és Lovász László segítségével.","shortLead":"Ne dőljön be az elvárásoknak! Nem bűn a mélyről jövő, őszinte véleményt megmutatni a közösségi médiában. Dezső Károly...","id":"20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6af7010-da77-467c-99ff-b77116cd4694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad921-719f-4c61-9136-f56cd3443768","keywords":null,"link":"/360/20191209_Duma_Aktual_Merjunk_oszinten_kommentelni__avagy_a_bennunk_elo_Dezso_Karoly","timestamp":"2019. december. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Merjünk őszintén kommentelni! – avagy a bennünk élő Dezső Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]