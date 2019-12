Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34be5cff-4c1f-4218-9056-b09c0d442024","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jogi úton próbálja visszaszerezni azt a kétmillió svájci frankot, amelyet Joseph Blatter korábbi elnök fizetett ki Michel Platini egykori alelnöknek.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jogi úton próbálja visszaszerezni azt a kétmillió svájci frankot, amelyet Joseph...","id":"20191216_per_michel_platini_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34be5cff-4c1f-4218-9056-b09c0d442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221c79a3-e614-46d9-a6e7-017fd9d24e9b","keywords":null,"link":"/sport/20191216_per_michel_platini_fifa","timestamp":"2019. december. 16. 22:27","title":"Beperelte Platinit a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére érhetünk. Szerencsére számos olyan egyszerű technika létezik, amelyek segítségével már rövid távon feltöltődhetünk lelkileg, szellemileg. ","shortLead":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére...","id":"20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d95a11-73f4-40c4-a90a-1e4c66165b10","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","timestamp":"2019. december. 17. 12:15","title":"Erejének végére ért? Íme a feltöltődés néhány egyszerű módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin meglátogatott egy óriási fegyvervásárt és ebből az alkalomból felvázolta Moszkva exportpolitikáját. KGB-s múltját nem feledve egyáltalán nem a valódi céljairól beszélt a 67 éves elnök, aki nacionalista diplomáciával próbálja megőrizni népszerűségét, melyet a romló életkörülmények egyre jobban kikezdenek Oroszországban.","shortLead":"Vlagyimir Putyin meglátogatott egy óriási fegyvervásárt és ebből az alkalomból felvázolta Moszkva exportpolitikáját...","id":"20191218_Oroszorszag_fegyverrel_latna_el_az_egesz_vilagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adefc721-1aae-46ed-9cfa-297a38f58d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Oroszorszag_fegyverrel_latna_el_az_egesz_vilagot","timestamp":"2019. december. 18. 05:20","title":"Oroszország fegyverrel látná el az egész világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","shortLead":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","id":"20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29fab65-d1d1-4814-9ee2-2012d8f34146","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 17. 13:28","title":"Az Alapjogokért Központ Gyurcsányt is belekeverte a Csillagok háborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban alaptalannak nevezte az ellene folyó eljárást.","shortLead":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban...","id":"20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475db9c-1764-4bb8-8553-f80c6cf67b79","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","timestamp":"2019. december. 17. 13:22","title":"Halálra ítélték Pervez Musarraf volt pakisztáni elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc81d78-8d0c-42f3-b5cb-9bfc46bce5de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szétszedte az Apple nyár közepén bemutatott Mac Próját, hogy kiderüljön, mennyire lesz vele nehéz dolguk a szerelőknek.","shortLead":"Az iFixit szétszedte az Apple nyár közepén bemutatott Mac Próját, hogy kiderüljön, mennyire lesz vele nehéz dolguk...","id":"20191217_apple_mac_pro_ifixit_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc81d78-8d0c-42f3-b5cb-9bfc46bce5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2567af6b-ce54-47ae-8c6a-e078ed14d517","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_apple_mac_pro_ifixit_teardown","timestamp":"2019. december. 17. 20:03","title":"Egy lakás árába kerül az Apple új számítógépe, de nagyon könnyű szervizelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg az alkalmazásfejlesztők esetleges külföldi kapcsolatait, sőt azt is, milyen nemzetiségű az, aki az appot készítette.","shortLead":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg...","id":"20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88147a90-d480-4e00-afb0-162f98b27fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","timestamp":"2019. december. 17. 12:03","title":"Nézzenek a körmére az appok fejlesztőinek – ezt kérik az Apple-től és a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]