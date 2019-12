Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás még a 4 százalékot sem érné el.","shortLead":"A Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás még a 4 százalékot sem érné el.","id":"20191218_Parlamenti_kuszob_alatt_vannak_a_magyarokat_kepviselo_partok_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca1dac5-77e4-4c5f-b849-b6a4a5f6ceef","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Parlamenti_kuszob_alatt_vannak_a_magyarokat_kepviselo_partok_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 20:12","title":"Parlamenti küszöb alatt vannak a magyart pártok Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","shortLead":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","id":"20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e967270-1ee9-4064-93c3-8953f7ccaf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. december. 17. 14:13","title":"Akármi történjen a forinttal, Matolcsyék nem nyúlnak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályán tett feljelentést. ","shortLead":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni...","id":"201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a0b21-e695-4b4a-98df-1852995ca5f8","keywords":null,"link":"/itthon/201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","timestamp":"2019. december. 18. 12:34","title":" Hadházy szerint milliókért tartottak álképzéseket, a rendőrség szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről. Megkérdeztük a bíróságot és az ügyészséget is, miért nem kérdőjelezték meg a véleményt, mire azt írták, az nem volt homályos vagy ellentmondásos. ","shortLead":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről...","id":"20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa340f1d-e1df-4c9c-91f9-b308d5050d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","timestamp":"2019. december. 17. 20:25","title":"Győri gyerekgyilkosság: elmondta a bíróság, miért nem kérdőjelezték meg a szakértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megszületett az eredménye annak a vizsgálatnak, amely nem kis mintát elemzett, hanem az Egyesült Államok teljes lakosságára nézve reprezentatív adatok alapján vizsgálta, káros-e az elektromos cigaretta.","shortLead":"Megszületett az eredménye annak a vizsgálatnak, amely nem kis mintát elemzett, hanem az Egyesült Államok teljes...","id":"20191219_elektromos_cigaretta_kronikus_tudobetegsegek_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e91b43-5061-402b-93d6-1715fbda13fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_elektromos_cigaretta_kronikus_tudobetegsegek_kockazata","timestamp":"2019. december. 19. 09:33","title":"Jött egy nagyon kellemetlen hír az elektromos cigarettákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű exobolygó és csillaga hivatalosan is magyar nevet kapott. ","shortLead":"Hunor nevű csillaggal és Magor elnevezésű bolygóval gazdagodott a Herkules csillagkép, miután egy magyar felfedezésű...","id":"20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf16138-d707-4021-9ef6-45dc707ec8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_hunor_es_magor_herkules_csillagkep","timestamp":"2019. december. 17. 16:21","title":"Már Hunor és Magor is ott van a Herkules csillagképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál a szakmai irányítás marad.","shortLead":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál...","id":"20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e551bb-8371-4dbb-b5d9-5dd94ac5e944","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","timestamp":"2019. december. 19. 09:25","title":"A rendőrség tulajdonába kerül a légi mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja még jól volt.","shortLead":"Pár napja még jól volt.","id":"20191219_Orban_Viktor_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610c3a2e-f434-482c-bb77-2068693f7981","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Orban_Viktor_beteg","timestamp":"2019. december. 19. 11:31","title":"Orbán Viktor lebetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]