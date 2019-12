Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia is ugyanúgy el van veszve a problémáival, mint bármely más ország. A gazdagok és a nyugdíjasok erősebbek, mint a szegények és a fiatalok; az egybites üzenetek hatásosabbak, mint a komplex programok; a politikai PR pedig csodásan működik, pláne, ha az ellenzék kellő inkompetenciával járul hozzá. Ismerős?","shortLead":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson...","id":"20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0e9fd8-ad0e-4864-8604-e53771a75ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","timestamp":"2019. december. 21. 16:30","title":"Amikor Boris Johnson Orbán Viktort játszik, avagy brit választás magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23e33d6-3347-4410-a9fa-80ea08a602a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bravúros mentésen vannak túl, miközben minden tartalékuk odalett.","shortLead":"Bravúros mentésen vannak túl, miközben minden tartalékuk odalett.","id":"20191222_82_eves_asszony_eletet_mentette_meg_a_csehul_allo_onkentes_kutatomento_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c23e33d6-3347-4410-a9fa-80ea08a602a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40d5cf8-a594-4849-9696-2ca10064a819","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_82_eves_asszony_eletet_mentette_meg_a_csehul_allo_onkentes_kutatomento_szolgalat","timestamp":"2019. december. 22. 13:44","title":"82 éves asszony életét mentette meg a csehül álló önkéntes kutató-mentő szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","shortLead":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","id":"20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478806d4-03c0-4124-9b43-811ecf3c7c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","timestamp":"2019. december. 22. 08:26","title":"Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, amiért Hawaii-n nyaralt, miközben országa lángokban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden rendben.","shortLead":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden...","id":"20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc31b1b-2759-4cd8-b287-bd9e89d23189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. december. 23. 10:09","title":"23 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta Washington \"beavatkozását\" a kínai belügyekbe. Kína az amerikai védelmi költségvetésről pénteken elfogadott törvényt is kifogásolta. ","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta...","id":"20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710aa46-a528-4ec8-b546-753635c6c294","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2019. december. 21. 15:19","title":"Kína a belügyeibe való beavatkozással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete miatt - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség a phenjani külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva szombaton.","shortLead":"Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete...","id":"20191221_Phenjan_Washington_keservesen_megfizet_ha_biralni_mereszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02b741-9479-446b-a1ce-e48f38069062","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Phenjan_Washington_keservesen_megfizet_ha_biralni_mereszel","timestamp":"2019. december. 21. 14:39","title":"Phenjan: Washington keservesen megfizet, ha bírálni merészel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges keretrendszert már elérhetővé is tették a fejlesztők.","shortLead":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges...","id":"20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a05364-acfa-43a2-9832-ce0eea77fc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","timestamp":"2019. december. 23. 09:33","title":"Már teszteli az új Chrome-ot a Google, és lesz benne egy hasznos segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]