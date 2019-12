Schmidt Mária: Minden változik a világban, a klímának kéne állandónak lenni?

Bayer Zsolt vendége volt a minap Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Többek között arról is beszélgettek, hogy mennyire könnyű kihasználni az embereket és mennyire könnyű bárkit bárki ellen hergelni.

"Nem érzed időnként ma ugyanezt, amikor ma például azzal szembesülsz, hogy a hosszú évekkel ezelőtt már mindenféle mondandójából kifogyott nemzetközi baloldal most úgy döntött, hogy klímavészhelyzet meghirdetésével, és úgynevezett zöldpolitika meghirdetésével egyebek mellett az öregekre rá fogja uszítani a fiatal generációkat?" – tette fel a kérdést Bayer Zsolt, majd Schmidt Mária nem sokkal utána arról kezdett el beszélni, hogy

az európai baloldali elit ott maradt ideológia nélkül, és erre használja most ezt a klímát, ezt a klímavészhelyzetet, vagy klímaváltozást vagy katasztrófát, nem tudom, mi az, hogy klímaváltozás. Minden változik a világban, semmi sem állandó, a klímának kéne állandónak lenni? Nem értem a szavakat sem, amiről beszélnek. Nem értem, mi az, hogy klímasemlegesnek kell lenni, az azt jelenti, hogy betiltják az időjárást? Mi az, hogy semleges?

– fejtette ki véleményét a témával kapcsolatban.

Schmidt azzal folytatta, hogy teljesen apokaliptikus víziót felfestve próbálnak ránk erőszakolni dolgokat, de kifogja a rövidebbet húzni? "Nyilván azok, akik a bérből és fizetésből élnek. És ez látszik Franciaországban, mert ott vezették be először a klímára hivatkozó plusz adókat, amik ellen már egy éve tüntetnek az úgynevezett sárgamellényesek, mert őket érinti a legjobban. (...) Tehát azokat a rétegeket sújtja a leginkább, akik a leginkább kiszolgáltatottak, csak most éppen nem valamilyen szocializmust építünk, meg egyfajta kísérletet végzünk, most éppen megmentjük a Földet. Nem tudom, mi az elképzelés. Ha India, Kína, az Egyesült Államok, Dél-Amerika, Afrika nincs benne, akkor nem értem, hogy Európa... mégis ez mi lesz, harakiri? Vagy most azt fogjuk kikísérletezni, hogy hogyan tudjuk magunkat tönkretenni, míg a többiek ezt nézik? Nem is értem. Azt látom, hogy a politikai elit Brüsszelben, és egyébként a nyugati országokban tehetetlen ezzel a hullámmal szemben, megpróbál ráülni, valahogy lépést tartani, de egyszerűen nem találja a receptet" – tette hozzá.

A videóban 30:00-tól kezdődik a vonatkozó rész:

