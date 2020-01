Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"Lakner Zoltán","category":"itthon","description":"A kormányfői bejelentés ellenére változatlanul az látszik, hogy az egészségpolitika alapja nem a nagyobb ráfordítás, hanem a nagyobb spórolás lesz. Az ellenzék előtt viszont új lehetőség nyílik. ","shortLead":"A kormányfői bejelentés ellenére változatlanul az látszik, hogy az egészségpolitika alapja nem a nagyobb ráfordítás...","id":"20200113_Lakner_Zoltan_A_festek_lesz_tobb_nem_a_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454a1b86-8af3-40d9-ab32-515af3d72aba","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Lakner_Zoltan_A_festek_lesz_tobb_nem_a_penz","timestamp":"2020. január. 13. 13:59","title":"Lakner Zoltán: A festék lesz több, nem a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98305b7-8253-416e-9348-96d04807e04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a nemrégiben leleplezett GLB csúcsváltozata, amire minden további nélkül igényelhető a 7 üléses nagycsaládos állami támogatás. ","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a nemrégiben leleplezett GLB csúcsváltozata, amire minden további nélkül igényelhető...","id":"20200115_hazankban_a_mercedes_amg_306_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98305b7-8253-416e-9348-96d04807e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0f7d5-807d-4bea-8453-f13e4bcb08e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_hazankban_a_mercedes_amg_306_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2020. január. 15. 07:59","title":"Hazánkban a Mercedes-AMG 306 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előrehozott választás jöhet.","shortLead":"Előrehozott választás jöhet.","id":"20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fa1ade-279e-409c-8143-46fd3a08590b","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"A Fidesz és az MSZP összeborulása után patthelyzet alakult ki Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB komoly kritikát fogalmazott meg a magyarországi bankokkal szemben: túl drágák, és nem használnak csomagárazást. A bankok szerint egyrészt a tranzakciós illeték és az ingyenes készpénzfelvétel miatt pluszköltségeik vannak, másrészt igenis akadnak olyan csomagjaik, amilyeneket az MNB szeretne.","shortLead":"Az MNB komoly kritikát fogalmazott meg a magyarországi bankokkal szemben: túl drágák, és nem használnak csomagárazást...","id":"20200114_A_bankok_valaszoltak_az_MNBkritikara_miszerint_tul_dragak_lennenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f20922-f515-4730-8202-9ca8da973ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_bankok_valaszoltak_az_MNBkritikara_miszerint_tul_dragak_lennenek","timestamp":"2020. január. 14. 12:36","title":"A bankok válaszoltak az MNB-kritikára, miszerint túl drágák lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","shortLead":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","id":"20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1201707-6872-4e10-8151-b803d0f12628","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","timestamp":"2020. január. 14. 07:34","title":"Mészáros & Felcut Kft.-re keresztelték a céget, majd elcsaltak 160 millió forint adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes, ezáltal csökkentve a menstruációs fájdalmakat. ","shortLead":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes...","id":"20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd32ee1-8744-4e69-9e1b-4decb8de4ba9","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","timestamp":"2020. január. 14. 10:30","title":"Csökkentheti a menstruációs fájdalmakat egy magyarok által megálmodott ruhadarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra hamarosan egy a Bugatti sebességrekorder hiperautójánál is gyorsabb kocsit fog leleplezni.","shortLead":"A svéd manufaktúra hamarosan egy a Bugatti sebességrekorder hiperautójánál is gyorsabb kocsit fog leleplezni.","id":"20200114_az_500_kmh_eleresere_keszul_a_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b3573d-295b-436b-9262-a7b4b64e381a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_az_500_kmh_eleresere_keszul_a_koenigsegg","timestamp":"2020. január. 14. 11:21","title":"Az 500 km/h elérésére készül a Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]