[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","shortLead":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","id":"20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1201707-6872-4e10-8151-b803d0f12628","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","timestamp":"2020. január. 14. 07:34","title":"Mészáros & Felcut Kft.-re keresztelték a céget, majd elcsaltak 160 millió forint adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós fejlesztési forrásoktól.\r

","shortLead":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós...","id":"20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd50bf-b5b5-43b1-a3e6-ebb912f16e39","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. január. 13. 18:30","title":"Karácsony az uniós pénzek megvonásáról: Letagadják az anyag létezését, pedig az itt van az asztalomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5e3ebe-2b21-4500-92e8-d615b89fed2d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A szabad szemmel igen jól látható összeget sok minden indokolja, gyorsan vázoljuk is az okokat. ","shortLead":"A szabad szemmel igen jól látható összeget sok minden indokolja, gyorsan vázoljuk is az okokat. ","id":"20200114_660_millio_forint__megneztuk_a_vilag_legdragabb_ford_shelby_mustangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c5e3ebe-2b21-4500-92e8-d615b89fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43f35d0-36ac-4c33-b7a3-25b1e0b59021","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_660_millio_forint__megneztuk_a_vilag_legdragabb_ford_shelby_mustangjat","timestamp":"2020. január. 14. 06:41","title":"660 millió forint – megnéztük a világ egyik legdrágább Mustangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminchárom vádlottal indul kedden a Simonka György békési politikus köré szerveződött céghálózat milliárdos költségvetési pere. Az eljárás középpontjában az agrárcégek állnak, de a bűnténybe belekeveredtek külföldi vállalkozások, és a titkárnőtől kezdve, a felszámolón át sofőr és egyszerű gazdálkodó is érintett.","shortLead":"Harminchárom vádlottal indul kedden a Simonka György békési politikus köré szerveződött céghálózat milliárdos...","id":"20200113_simonka_gyorgy_koltsegvetesi_csalas_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53a81b1-7223-4f23-b42a-aa6371e7a721","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_simonka_gyorgy_koltsegvetesi_csalas_per","timestamp":"2020. január. 13. 18:10","title":"Simonka-ügy: Máris komoly perrel indul az évtized","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben a kiadások nagy része még mindig a puszta megélhetésre megy el. Csak az emberek harmadának van annyi jövedelme, amennyit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tart.","shortLead":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben...","id":"20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69693720-4886-45bd-848c-913a7186ea74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","timestamp":"2020. január. 13. 15:05","title":"Az átlag magyar évi 35 kilóval többet eszik, mint 2010-ben, és még mindig szűkösen él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével készült el a Vakrepüléssel. \r

","shortLead":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével...","id":"202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d25ea8-153b-454a-9640-b1b13615c97e","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","timestamp":"2020. január. 13. 13:30","title":"Solymosi Bálint megírta kultikus regénye, az Életjáradék folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat...","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d00bea-eaab-4dfd-ba53-49706d4e7fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","timestamp":"2020. január. 13. 16:58","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061899f9-b06c-40d2-91cc-d6a529870dc2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nyerges Zsolt megvásárolta a kormányfő vejének egyik ingatlanbefektető vállalkozását. A már több mint 20 milliárd forintnyi hitelt nyögő Tiborcznak mások is segítő kezet nyújtottak.","shortLead":"Nyerges Zsolt megvásárolta a kormányfő vejének egyik ingatlanbefektető vállalkozását. A már több mint 20 milliárd...","id":"20200114_Simicska_dublorje_eljutott_Tiborczig_es_kirangatta_a_hitelvalsagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061899f9-b06c-40d2-91cc-d6a529870dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b720bc68-f8a0-49eb-906d-614c5f01e888","keywords":null,"link":"/360/20200114_Simicska_dublorje_eljutott_Tiborczig_es_kirangatta_a_hitelvalsagbol","timestamp":"2020. január. 14. 12:00","title":"Simicska dublőrje eljutott Tiborczig, és kirángatta a hitelválságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]