Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b5839a2-1639-489f-be5d-9fd4d4b59f5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A busz megcsúszott a síkos macskaköveken és legurult egy lejtőn, miközben többször átfordult tengelye körül.","shortLead":"A busz megcsúszott a síkos macskaköveken és legurult egy lejtőn, miközben többször átfordult tengelye körül.","id":"20200123_Iskolabuszbaleset_Nemetorszagban_Ketten_meghaltak_huszan_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b5839a2-1639-489f-be5d-9fd4d4b59f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316574a4-ae60-4eb1-847c-0ae1ba87b000","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Iskolabuszbaleset_Nemetorszagban_Ketten_meghaltak_huszan_megserultek","timestamp":"2020. január. 23. 17:59","title":"Iskolabusz-baleset Németországban: ketten meghaltak, húszan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk magukat a hóból, az ajtókat a több méteres hótorlasztól nem lehetett kinyitni. Ha ezt nem hiszi, nézze meg az alábbi videót, amelyet egy okoscsengő beépített kamerája rögzített. ","shortLead":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk...","id":"20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fef190-95be-441b-954c-8f804faf9afe","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","timestamp":"2020. január. 22. 11:18","title":"Felvette az ajtócsengő kamerája, hogyan temeti be a házat a 24 órás hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","id":"20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6d2fb-317a-45c3-b5c5-e68bdb51faa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","timestamp":"2020. január. 22. 20:09","title":"Szexuálisan zaklattak egy 11 éves kislányt, a rendőrség későn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon a miniszterelnök.","shortLead":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon...","id":"20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd53a69-08f4-4b8f-a149-6b918a1081fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","timestamp":"2020. január. 22. 18:26","title":"Orbán Indonéziába is Csányi gépével repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","shortLead":"Kedves gesztussal ünnepli meg a Valve, hogy elkészült és márciusban a boltok polcaira kerül a Half-Life: Alyx.","id":"20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121c1163-c296-4194-95bd-f893ee28228d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb9b338-fffb-48ed-a4e3-4f95108a0407","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_half_life_jatekok_ingyen_letoltes_half_life_alyx","timestamp":"2020. január. 22. 15:03","title":"Meglepetés: a teljes Half-Life szériát ingyenessé tette a fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Dél-Wales államban zuhant le velük a repülőgépük. ","shortLead":"Új-Dél-Wales államban zuhant le velük a repülőgépük. ","id":"20200123_Meghalt_harom_tuzolto_az_ausztraliai_tuzvesz_oltasa_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd403fb1-007e-472c-aa10-1bd1e793d508","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_harom_tuzolto_az_ausztraliai_tuzvesz_oltasa_kozben","timestamp":"2020. január. 23. 07:38","title":"Meghalt három tűzoltó az ausztrál tűzvész oltása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát jelzálogkölcsönzésre – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát...","id":"20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b91c8-9ae1-4df3-a318-563cc9d2e427","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","timestamp":"2020. január. 22. 11:37","title":"A jegybank is tehet arról, hogy a kormány lakáspolitikája megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A padlásról esett a nézők közé a ragadozó.\r

\r

","shortLead":"A padlásról esett a nézők közé a ragadozó.\r

\r

","id":"20200123_Beultek_a_miskolci_szinhazba_es_eloadas_kozben_egy_nyest_esett_az_olukbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36331d73-2cc6-4d2b-84e7-6d3ae054184d","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Beultek_a_miskolci_szinhazba_es_eloadas_kozben_egy_nyest_esett_az_olukbe","timestamp":"2020. január. 23. 12:26","title":"Előadás közben egy nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]