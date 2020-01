Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig nyomoznak az ügyben, de sok fejlemény nem történt. ","shortLead":"Még mindig nyomoznak az ügyben, de sok fejlemény nem történt. ","id":"20200128_Microsoft_botrany_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef925805-54f7-432f-a801-ffae8d17136f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Microsoft_botrany_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 28. 10:26","title":"Még senkit nem hallgatott ki a Microsoft-botrányban az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","shortLead":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","id":"20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10269dfc-64b3-40ec-89ce-b3419fa27c44","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","timestamp":"2020. január. 29. 08:05","title":"Gyorsvasút épülhet Budapest és Kolozsvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Figyeljünk az osztályzatok miatt szorongó tanulókra – írják.","shortLead":"Figyeljünk az osztályzatok miatt szorongó tanulókra – írják.","id":"20200130_A_szuloknek_uzent_a_rendorseg_a_felevi_bizonyitvany_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e09e89-162f-496a-beb2-d122c68abb91","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_szuloknek_uzent_a_rendorseg_a_felevi_bizonyitvany_elott","timestamp":"2020. január. 30. 08:29","title":"A szülőknek üzen a félévi bizonyítvány előtt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4291d968-5984-4705-8f7d-737ace05d2f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Downsizing helyett upsizing: a német gyártó 2 literesre cseréli az eddigi 1,5 literes gázolajos erőforrását.","shortLead":"Downsizing helyett upsizing: a német gyártó 2 literesre cseréli az eddigi 1,5 literes gázolajos erőforrását.","id":"20200129_nagyobb_dizelmotort_kapnak_a_kecskemeti_mercedesek_aosztaly_cla_bosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4291d968-5984-4705-8f7d-737ace05d2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ead5e-bb90-4c51-ad56-d0581228e19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_nagyobb_dizelmotort_kapnak_a_kecskemeti_mercedesek_aosztaly_cla_bosztaly","timestamp":"2020. január. 29. 13:21","title":"Nagyobb dízelmotort kapnak a kecskeméti Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a férj kirabolta a bankokat, addig a felesége az autóban várta – így szerzett pénzt egy hiteltörlesztést már nem bíró házaspár.","shortLead":"Míg a férj kirabolta a bankokat, addig a felesége az autóban várta – így szerzett pénzt egy hiteltörlesztést már nem...","id":"20200129_Vadat_emeltek_a_bankrablo_hazaspar_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32953e07-dfbb-45c5-9ab7-02b3b5ed548e","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Vadat_emeltek_a_bankrablo_hazaspar_ellen","timestamp":"2020. január. 29. 09:35","title":"Vádat emeltek a magyar Bonnie és Clyde ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","shortLead":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","id":"20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c900113-d39e-48e0-b68f-181cc4c5d3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","timestamp":"2020. január. 29. 14:21","title":"A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását javasolja a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben a szakítást kockáztatja. A hvg.hu által megkérdezett néppárti képviselők megosztottak a kérdésben: van, aki szerint itt az ideje végleg kirúgni a magyar kormánypártot, mások szerint belülről könnyebb őket kontrollálni. Egy dologban azonban mindenki egyetértett: minél előbb megoldást kell találni arra a problémára, amit úgy hívnak: Orbán Viktor. ","shortLead":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben...","id":"20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3096f9bc-6742-4bdd-b2b1-ccad12f67d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","timestamp":"2020. január. 30. 06:30","title":"Orbán jól taktikázott: elvek helyett a kompromisszumot választotta a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","shortLead":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","id":"20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3725336-5edf-46bb-a0ba-c232cfba9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","timestamp":"2020. január. 29. 21:18","title":"Szomorkás dallal búcsúztatta a távozó briteket az Európai Parlament – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]