[{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból érkezett az országba. Kínában már 308 halálos áldozatot szedett a vírus.\r

","shortLead":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból...","id":"20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2d700-9d38-4661-b0e4-ecb6ef55b99d","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 02. 07:35","title":"Már Kínán kívül is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági elemzők is azt találgatják, mekkora károkat okozhat a koronavírus; közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági...","id":"20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c7a01-043a-430c-ae1e-dfb83c44e927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","timestamp":"2020. február. 02. 07:00","title":"És akkor megsajnáltuk szegény vagyontalan miniszterelnökünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE). Állásfoglalásban szedték pontokba a kritikájukat.","shortLead":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE...","id":"20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ec5b0-0ee0-480c-93c3-afd928825ae9","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","timestamp":"2020. február. 03. 09:28","title":"Történelemtanárok a NAT-ról: Torzított történelmi képet ír elő, aránytalanul előtérbe helyezi a honvédelmi ismereteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","shortLead":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","id":"20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a362a72-8a62-4186-a66b-e737f6590b47","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","timestamp":"2020. február. 02. 20:02","title":"Létszámhiány van a Gödöllői Rendőrkapitányságon, több száz ügy áthelyezését kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegségben elhunytak száma már meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló SARS járvány kínai halálos áldozatainak számát, amely 349 volt.","shortLead":"A betegségben elhunytak száma már meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló SARS járvány kínai halálos áldozatainak...","id":"20200203_Egy_nap_alatt_56an_haltak_meg_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d5b12-7c09-43ad-b7af-2eaa23ffe46c","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Egy_nap_alatt_56an_haltak_meg_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. február. 03. 05:17","title":"Egy nap alatt 56-an haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4fc3eb-2ca0-4675-879f-30edaf1ba219","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az anyjával való veszekedések elől a frontra menekül Jani. Miután kiderül, hogy a szolgálata a tervezettnél tovább tart, úgy kezd egyre jobban hiányozni neki az otthon melege. Kilenc hónap háború harmadik rész. ","shortLead":"Az anyjával való veszekedések elől a frontra menekül Jani. Miután kiderül, hogy a szolgálata a tervezettnél tovább...","id":"20200201_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4fc3eb-2ca0-4675-879f-30edaf1ba219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb432e2e-bf01-4ba2-8b0c-ce72035e0879","keywords":null,"link":"/360/20200201_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Nyújtottam neki a kezemet és tiszta vér volt\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint, amely a Global Change Biology című folyóiratban jelent meg.","shortLead":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint...","id":"20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cac704-daf7-42e1-bfb9-19665c95f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 01. 12:03","title":"Gond lesz a szomszédban (is), nehezen tűrik az Alpok élőlényei a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten kiborít, ha valaminek nincs túl sok köze a valósághoz. Az Őrültech című teches podcast eheti részében ezekről a filmes bakikról esett szó.","shortLead":"A tudományos-fantasztikus filmekben látható bakikon a legtöbb ember csak mosolyog, de vannak, akiket kifejezetten...","id":"20200202_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee78dcd4-fb10-4320-8a6c-1bc429350df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46981604-158c-4952-8ff7-621aae69cc34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 02. 21:33","title":"Podcast: mennyire zavaróak a filmek tudományos bakijai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]