Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.

Amikor Ferenc József és Erzsébet császárné 1866 farsangján Magyarországra látogatott, a tiszteletükre csodálatosan feldíszítették Pest-Budát. A császári pár látogatása nemcsak a sajtót és a felnőtt lakosságot tartotta lázban, hanem a gyerekeket is. Ahogy egy kisfiú a féltestvérének írt levélben beszámolt róla, például a Váci utca is “gyönyörüen fel van diszitve lobogókkal, szőnyegekkel”.

A kisfiú a császári látogatás körüli felhajtást azzal együtt is élvezte, hogy politikailag nem volt éppenséggel rajongója a rendszernek – a levélben a “felséges” szót is idézőjelben használta csupán. Persze ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a fiú Horvát Attila volt, Szendrey Júlia második házasságából született egyik fia. Szeretett bátyja pedig Petőfi Zoltán, híres költőnk, Petőfi Sándor fia.

Szendrey Júlia fiaival, Attilával, Árpáddal és Zoltánnal az 1850-es évek végén. © Gyimesi Emese

Igaz, Zoltánt sem kellett félteni, ő úgy jelezte köztársaságpárti nézeteit, hogy mikor körberajzolta a levélpapírját díszítő címert, kihagyta belőle a koronát.

A markáns családi örökség a gyerekek egész életére hatott. Kiváltságosok voltak a kiváltságosak között, hiszen nemcsak a viszonylag szűk polgári réteghez tartoztak, hanem azon belül is a kor “észarisztokráciájához”. Ezt ma úgy mondanánk, hogy vezető értelmiségi családba születtek. Rengeteget és sokfélét olvastak, színházba és cirkuszba jártak, és jó iskolákba.

Másfelől viszont pont olyanok voltak, mint amilyennek a gyerekeket ismerjük ma is. Izgatták őket az új közlekedési eszközök, szerették, ha a séta mellé édesség is jár, mondjuk forró csoki a Városligetben. És élénk fantáziával, büszkén hasonlították össze az egyre gyorsabban növekvő Pest-Budát Londonnal – ahol amúgy nem jártak.

Pest-Buda 1850 körül (Adolf Eltzner grafikája.) © Wikipedia

Mivel az egész család grafomán volt, az utókor szerencséjére az élményeiket részletesen meg is örökítették leveleikben, naplófeljegyzéseikben. Ez a sok írott anyag ráadásul egy olyan korban született, amikor a gyermekkorhoz egyre inkább önálló értékként viszonyultak. Ekkor kezdett például elterjedni a külön gyerekszoba, a gyerekbútor vagy például elindult a gyerekeknek szánt játékok gyártása is.

Egy ilyen intenzíven változó időszakot mindig izgalmas többféle nézőpontból megvizsgálni. Míg a történetírás hagyományosan a hatalommal bíró férfiakra koncentrált, az utóbbi évtizedekben a kutatók elkezdték felderíteni a női szemszöget is. Szendrey Júlia életéről hosszasabban is beszélgettünk már Gyimesi Emese történésszel. A Horvát család bőséges írott hagyatékából most a gyerekek tapasztalatait is megismerhetjük a kiegyezést megelőző évekről a kutató új, Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában című könyvéből.

Gyimesi Emese © Túry Gergely

Kulcs a múlthoz: grafomán polgárcsalád különleges helyzetben

Miután Szendrey Júlia férjhez ment az elismert történészhez, Horvát Árpádhoz, négy gyerekük született: két fiú, Árpád és Attila, és két lány, Ilona és Viola (aki egészen kicsi korában meghalt). Egy ideig Petőfi Zoltán is velük lakott, később a több évszázados nevelési szokás szerint egy rokonhoz küldték élni, tapasztalni. A jó testvéri és szülői viszony megmaradt, ami a Horvát család és Zoltán közötti sűrű levélváltásból is kiderül.

© Országos Széchényi Könyvtár

A Horvát gyerekek életét meghatározta, hogy szüleik a pest-budai értelmiség elismert tagjai voltak – Szendrey Júlia költőként és műfordítóként (az ő tolmácsolásában ismerhette meg először a magyar közönség többek között Andersen meséit). Így lehetett magától értetődő, hogy a Horvát gyerekek még folyóiratot is szerkesztettek ajándékba. A szülők más szempontból is kifejezetten haladó szelleműnek számítottak, hiszen az 1860-as években sokszor még a náluk sokkal jobb módú, nagypolgári családoknál sem volt külön gyerekszoba, és a gyerekek a szüleikkel vagy a cselédekkel egy szobában aludtak.

Szendrey Júlia Horvát Attilával, Árpáddal és Ilonával 1862 körül. © Gyimesi Emese

Nyaranta Szendrey Júlia és húga, Mária (ő a befolyásos irodalomtörténész, Gyulai Pál felesége lett) a gyerekekkel kiköltöztek a “Rózsahegyre” (a mai Rózsadombra), de Horváték összejártak a kiterjedt értelmiségi és művész baráti társaságukkal is. Így a gyerekek megírták, hogy többek között a drámaíró legenda, Szigligeti Ede családjához is mentek locsolni húsvétkor, vagy hogy a házi tanítójuk is velük töltötte a karácsonyt. Ez utóbbi amúgy nem számított szokatlannak, mivel akkor a karácsonyt nem olyan szűk családi körben ünnepelték, mint most, ennél rugalmasabb közösségi alkalom volt.

Apropó karácsony. Horvát Ilona visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Szendrey Júlia szerette megadni a módját az ünnepeknek, a fiúk viszont főleg az ajándékokról számolnak be, amelyek között már drága játékok is voltak. Például szoba-tűzijátékot, amely a leírásuk szerint két skatulya por volt, amivel a „legszebb bengali világítást vagy görögtüzet” lehetett előidézni.

Mai szemmel kifejezetten tűzveszélyes mulatság lehetett, a cirkuszért rajongó fiúk mindenesetre odavoltak érte.

Ezeknek a játékoknak a leírása azért is izgalmas, mert megmutatja, hogy maga az ipar is csak ekkor kezdte el felderíteni, hogy a babák és katonák mellett milyen gyerekjáték kerüljön a kereskedések polcaira. A régi fotókon már látható babaházak, hintalovak majd csak évtizedekkel később, a századfordulón kerülnek a boltokba – sőt a századfordulóra elterjedtek a gyerekjátékra szakosodott boltok is.

Gyerekek karácsonya 1909-ben Magyarországon. © Fortepan / CHOLNOKY TAMÁS

Persze a boltban megvehető játékok mellett személyesebb meglepetésekkel vagy komoly, világképformáló ajándékokkal is kedveskedtek a gyerekeknek. Egy alkalommal az apjuk például nekik ajándékozta azt a zászlót, amely a 48-as forradalom idején lógott az ablakából.

A haladóbb felfogású családnak is megvoltak viszont a maga korlátai. A felnőtt életben markánsan eltérő nemi szerepek ugyanis az ajándékozásban is tetten érhetőek. A kis Ilona rendre babákat és főzőedénykéket kapott, a fiúk leveleiben pedig többször előkerült, hogy a húguk már köt és horgol – például egy táskát Attilának.

Persze kaptak a gyerekek mesekönyvet is: Andersent, amit az anyjuk fordított, vagy az Ezeregyéjszaka meséit. És sok-sok íráshoz való ajándékot is. Utóbbiakat a fiúk sokat használták, hiszen a buzgó levelezés mellett majdnem minden jeles alkalomra írtak például köszöntő verset. Aztán egy nap szerkesztőséget alapítottak.

Játsszunk sajtót!

A Tarka művek hét kis füzete 1865-66 fordulóján jelent meg, az első számot Szendrey Júlia születésnapjára szerkesztette ifj. Horvát Árpád és Attila, a későbbiekből küldtek Zoltánnak és a baráti családoknak is.

Ez a kis házi játékújság számos ponton árulkodik arról, hogy értelmiségi gyerekek állították össze, akik tisztában vannak azzal, hogy néz ki egy “képes lap”, és milyen jellegű cikkek, műfajok léteznek. A színes címlapon cirádás betűkkel tüntették fel a címet, és kettejük írói álnevét mint szerkesztő és főmunkatárs: Brown Tom és Black Dick.

A Tarka Művek első számának címlapja. © Gyimesi Emese

Az angol álnév azért is érdekes, mert az iskolában a német, latin és az ógörög volt kötelező tantárgy, és a szülők sem beszéltek angolul. Az újságok viszont már sokat írtak Londonról, Amerikáról, és a fiúk több írásában visszaköszön, mennyire izgatták őket a távoli tájak: a tenger, Afrika, Amerika, az indiánok vagy az oroszlánok. El is kezdtek angolul tanulni, majd elszontyolodva írták Zoltánnak: meg akarták lepni azzal, hogy olyan nyelvet tudnak, amit ő nem ért. Csakhogy közben kiderült, hogy Zoltán is tanul angolul.

A Tarka Művekben képek nem voltak, mindenféle műfajú szövegek viszont igen. Versek, naplószerű bejegyzések, mesék és fiktív párbeszédek is. Az utolsó lapszámban a fiúk eljátszották azt is, hogy a lap csődbe ment, ezért szerkesztőváltás lesz, így a lap olcsóbb lehet, de nagyobb hasznot hoz majd. Ez a Hajnal című újság később nem valósult meg.

Ahol a gyerekkor véget ér

A Horvát fiúk a Tarka Művek “kiadásakor” 10 és 14 évesek voltak, Zoltán 17, de ő ekkor már nem élt otthon. Zoltán leveleiből egyébként egy kifejezetten kreatív, jó humorú fiú alakja rajzolódik ki, aki empatikusan és szórakoztatóan írt a testvéreinek. A későbbi életrajzai az iskolai kudarcait és a kallódó életmódját emelik ki, amolyan tékozló fiúvá fokozva le őt, aki nem méltó Petőfi Sándor örökségéhez. A levelei viszont sokat árnyalják, milyen személyiség volt valójában.

Petőfi Zoltán 1860-ban. © Wikipedia

A gyerekek élete aztán jórészt szomorúan alakult.

Petőfi Zoltán a 22. születésnapja előtt egy hónappal meghalt tüdővészben, és ez a kór vitte el Horvát Attilát is 22 évesen.

Ifjabb Horvát Árpádból elismert orvos lett. Sokoldalúságának bizonyítéka, hogy részt vett a budapesti telefonhálózat kialakításában is Puskás Tivadar mellett. Nem sokkal később Árpád élete is tragikus véget ért, 31 évesen öngyilkos lett. Ennek okát a kutatók abban látják, hogy nem tudta feldolgozni első felesége korai halálát, és egyes források szerint morfinista lett.

Az idős kort csak húguk, Horvát Ilona érte meg, ő 1945-ben halt meg. A harmincas években több interjút is készítettek vele, amelyekben többek között megemlítette azt is, milyen büszke volt arra, hogy olyan mesekönyvet kap karácsonyra, amelyet az anyja fordított. Ilona családja 1944-ben emigrált, az idős nő Salzburgban hunyt el. Egyetlen élő leszármazottját Buza Péter újságíró kutatta fel néhány éve: a nő Németországban él, és már nem tud magyarul.

Gyimesi Emese irodalomtörténész, történész, Szendrey Júlia-kutató. Témái Szendrey Júlia családjának térhasználata a korabeli Pest-Budán, valamint irodalmi karrierjének társadalomtörténeti szempontú vizsgálata. Kutatásának eredménye a Szendrey Júlia összes verse című kötet, amely a költeményeinek első, kritikai igényű kiadása. Második kötete, a Gyerekszemmel Szendrey Júlia családjában az olvasók elé tárja Szendrey Júlia eddig kiadatlan, gyerekkori leveleit, valamint első és második házasságából született gyerekeinek levelezését, verseit, feljegyzéseit. A kötetekben szereplő helyszínek bejárására sétát is szervez.

