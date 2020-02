Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt az ügyészség felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja. Gyárfás – aki mellett ezúttal Portik Tamás is a vádlottak padján ül – háromnapos beszédre készül, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. ","shortLead":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt...","id":"20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b183fa-1774-4e9f-a86a-d79613d230c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","timestamp":"2020. február. 11. 08:35","title":"Gyárfás Tamás három nap alatt bizonyítaná be ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók veszélyesnek minősített tartalmat töltsenek le eszközükre.","shortLead":"A Chrome asztali és mobilos böngészője is rendelkezni fog azzal a funkcióval, amely meggátolja, hogy a felhasználók...","id":"20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c5510-e1cd-45f7-a9ac-87537785e8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_chrome_blokkolas_nem_biztonsagos_letoltes_https","timestamp":"2020. február. 11. 09:03","title":"Blokkolni fogja a nem biztonságos letöltéseket a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki a hatalom összpontosításával a végső felelősséget is magára húzta. A Kínai Kommunista Pártban már meg is indult a szokásos bűnbakképzés, több magasrangú tisztviselőt is leváltottak, köztük a hupeji tartomány egészségügyi bizottságának párttitkárát. ","shortLead":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki...","id":"20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93931864-9008-4a35-9eb7-9005b0c6c696","keywords":null,"link":"/360/20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","timestamp":"2020. február. 12. 13:00","title":"A kínai elnök a járvány miatt politikai katasztrófától is tarthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","shortLead":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","id":"20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1bdc13-06d1-4777-abcb-6e2fd88be6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 13. 06:13","title":"Már a sertéspárizsi is megfizethetetlen, elképesztő mértékben drágult egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","shortLead":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","id":"20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec6c9d4-e943-4cf5-b0d2-aff522db8627","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","timestamp":"2020. február. 11. 07:45","title":"Egyre kevesebb autósiskola van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","shortLead":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","id":"20200211_biztositas_vihar_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5fc005-43bb-4769-b947-f8e411d1f049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_biztositas_vihar_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 07:39","title":"Olyan lehet ez a február a biztosítóknak, mint ha a nyári viharszezonban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","shortLead":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","id":"20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c475180-a412-4875-8d2a-d7d9edbbc824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. február. 12. 14:41","title":"Emelik a családi pótlékot, és 13. havi nyugdíjat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","shortLead":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","id":"20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e4f9ea-7482-47a3-832c-79fe539e904c","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 11. 10:50","title":"Mégis mit keresett Eminem az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]