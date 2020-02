Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","shortLead":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","id":"20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2ce18-52e6-4533-87d8-fd201dad7ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","timestamp":"2020. február. 17. 12:55","title":"„Ha nem akar versenyezni, tűnjön a francba!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram. A képmegosztó alkalmazás androidos változatában most egy olyan részletre bukkantak, amely arra utal, az Instagram fejlesztői hamarosan orvosolják a problémát.","shortLead":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram...","id":"20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6caf26-d843-405f-b922-873f279185dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","timestamp":"2020. február. 17. 11:33","title":"Sokak által várt funkció érkezik az Instagramba: időrendben láthatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban próbálhasson ki egy éttermet.","shortLead":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban...","id":"20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931722ff-2909-4586-a75f-8ab5cc7401e4","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","timestamp":"2020. február. 17. 14:06","title":"Gordon Ramsay nővé változott egy ételkóstolóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 4-es főúton történt.\r

