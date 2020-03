Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb zenei rendezvénye már a második zöld díjat zsebelte be 2020-ban.","shortLead":"Magyarország legnagyobb zenei rendezvénye már a második zöld díjat zsebelte be 2020-ban.","id":"20200305_Nemzetkozi_kornyezetvedelmi_dijat_nyert_a_Sziget_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce38e06-83f8-4c66-9dca-1152e348502d","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nemzetkozi_kornyezetvedelmi_dijat_nyert_a_Sziget_fesztival","timestamp":"2020. március. 05. 14:07","title":"Nemzetközi környezetvédelmi díjat nyert a Sziget Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","shortLead":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","id":"20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e21-d539-41f5-8776-b3f6fcdb636c","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","timestamp":"2020. március. 06. 12:35","title":"Koronavírus gyanúja miatt fertőtlenítették a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milánóból érkezett, ott is dolgozik.","shortLead":"Milánóból érkezett, ott is dolgozik.","id":"20200305_Debreceni_a_harmadik_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a13ac2-caef-4445-900a-f285e5174d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Debreceni_a_harmadik_fertozott","timestamp":"2020. március. 05. 20:17","title":"Debreceni a harmadik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak 172 forinttal. A kormány nem gondolta komolyan, hogy nem fizetik ki a beszállítók összes jogos követelését, ez csak amolyan baráti ajánlat volt.","shortLead":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak...","id":"20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f999bc-eeb8-4e43-b398-97d536e8f64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","timestamp":"2020. március. 06. 06:30","title":"Kórházak: a kormány csak bepróbálkozott azzal, hogy nem fizeti ki a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje sérült meg.","shortLead":"A teherautó sofőrje sérült meg.","id":"20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0cdd7-9453-4b89-90db-d16ba470abb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","timestamp":"2020. március. 05. 16:01","title":"Kamion és teherautó ütközött az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes természetességgel mozog a digitális térben. Mindez vajon az üzletek és plázák végét jelentené? Korántsem. Ám az új világ új igényeket is szült.","shortLead":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes...","id":"20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1315a4b3-dfe2-4c20-9c4c-f746eaad3d3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","timestamp":"2020. március. 05. 07:30","title":"Így formálja át a vásárlási szokásokat a Z-generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","shortLead":"Úgy indultak neki a februári, márciusi bemutatóknak, hogy nem tudták, miből fognak gazdálkodni. ","id":"20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd862cd9-9183-456e-ab33-fd6d9e2cef16","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Katona_szinhaz_koltsegvetes","timestamp":"2020. március. 04. 13:25","title":"A Katonának csökkentenie kellett az előadások költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50be4c83-06af-4703-ad7d-37a830f20703","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy galéria létrehozására kértek a Magyar Turisztikai Ügynökségtől 300 milliót, Paár Attila gyűjteményét állítanák ki.","shortLead":"Egy galéria létrehozására kértek a Magyar Turisztikai Ügynökségtől 300 milliót, Paár Attila gyűjteményét állítanák ki.","id":"20200305_300_milliot_igenyelt_Tiborcz_egykori_uzlettarsa_hogy_kiallitsa_Gyorben_a_festmenygyujtemenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50be4c83-06af-4703-ad7d-37a830f20703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf40ba-7312-4dab-aa1a-d901e5b4f6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_300_milliot_igenyelt_Tiborcz_egykori_uzlettarsa_hogy_kiallitsa_Gyorben_a_festmenygyujtemenyet","timestamp":"2020. március. 05. 06:54","title":"300 milliót igényelt Tiborcz egykori üzlettársa, hogy kiállítsa Győrben a festménygyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]