[{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utasok választhatnak a visszatérítés vagy a jóváírás között.","shortLead":"Az utasok választhatnak a visszatérítés vagy a jóváírás között.","id":"20200308_Koronavirus_a_Wizz_Air_szunetelteti_tobb_eszakolaszorszagi_jaratat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6605365f-e448-4887-9e30-6c78cc27746f","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Koronavirus_a_Wizz_Air_szunetelteti_tobb_eszakolaszorszagi_jaratat","timestamp":"2020. március. 08. 13:53","title":"Koronavírus: a Wizz Air szünetelteti észak-olaszországi járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: diagnózis, törzs, tiltólista, frontvonal, csúcslimiter. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf7dcc-1b7f-403d-b304-9647a2d1e5d7","keywords":null,"link":"/360/20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. március. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes a kötelező és dicsőséges csúcslimitálásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle a fogkrémet.","shortLead":"Nehéz feladatnak bizonyult kialakítani olyan csomagolást, amelyik fenntartható, és ki is lehet nyomni belőle...","id":"20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241df0e-50d8-4222-815a-64eb0d8c4170","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Mar_ujrahasznosithato_tubusban_is_kaphato_fogkrem","timestamp":"2020. március. 08. 11:35","title":"Már újrahasznosítható tubusban is kapható fogkrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","shortLead":"A bolgár egészségügyi illetékesek vasárnap négy fertőzöttről adtak hírt.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59460cc-734a-4004-9e35-ef96cef91535","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_bulgaria","timestamp":"2020. március. 08. 11:44","title":"Bulgáriában is felütötte a fejét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs vasárnapi ülését követő tájékoztatón. Az irániak - úgy tűnik - nem tűrik jól a karantént, Észak-Olaszországból pedig nem fogad Magyarország több járatot. ","shortLead":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs...","id":"20200308_Operativ_torzs_sajtotajekoztatoja_0308","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2954b7-98f4-47ce-b59a-b14fbfb379a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Operativ_torzs_sajtotajekoztatoja_0308","timestamp":"2020. március. 08. 15:59","title":"Látogatási tilalmat kér a kormány minden kórházban és idősotthonban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és eszközt igényel, mint egy fizikai üzlet.","shortLead":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és...","id":"202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78897d1-a10d-491b-a337-1502b0b189cd","keywords":null,"link":"/360/202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","timestamp":"2020. március. 09. 07:00","title":"Már tejet és kenyeret is egyre inkább a neten vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f396aeb2-35e8-496a-a23e-1a298c49a22e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney-nek egyelőre erősebb érvei vannak, mint a járványnak.","shortLead":"A Disney-nek egyelőre erősebb érvei vannak, mint a járványnak.","id":"20200308_Meg_hogy_koronavirus_A_mozitol_semmi_sem_rettenti_el_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f396aeb2-35e8-496a-a23e-1a298c49a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0595696e-6d51-4e21-a383-085c9fb29afa","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Meg_hogy_koronavirus_A_mozitol_semmi_sem_rettenti_el_az_embereket","timestamp":"2020. március. 08. 19:20","title":"Még hogy koronavírus? A mozitól semmi sem rettenti el az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]