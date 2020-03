Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház néhány korábbi alkalmazottja nemrég nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írtak, hogy Eszenyi Enikő vezetői kommunikációja nagyban hozzájárult a szerződésbontásukhoz. Megkerestük a nyílt levelet aláíró Hevér Gábort, Molnár Áront és Mészáros Mátét is: a színészek megalázottságról, takarásban síró kollégákról és súlyos szakmaiatlanságról számoltak be. Elmondták azt is, mit várnak a mostani kiállástól. ","shortLead":"A Vígszínház néhány korábbi alkalmazottja nemrég nyilatkozatot adott ki, amelyben arról írtak, hogy Eszenyi Enikő...","id":"20200311_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_nyilatkozat_Hever_Gabor_Molnar_Aron_Meszaros_Mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68af2e1-ed1c-45e3-9e9a-155773f1f236","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_nyilatkozat_Hever_Gabor_Molnar_Aron_Meszaros_Mate","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"„Nem Eszenyi Enikő ellen vagyunk, hanem a színházban dolgozókért” – megszólaltak a Víg korábbi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n keresztül pedig a kormány fog üzenni a szülőknek.","shortLead":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n...","id":"20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f29a24-3b2a-4834-99e8-e07854517de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 12. 14:04","title":"Rendőrök fogják felvilágosítani az iskolásokat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","shortLead":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","id":"20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ccea3-fd70-4e9b-a563-1f126a371793","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 09:26","title":"Micheliszéket, az F1-et és a hazai ralit is komolyan érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","shortLead":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","id":"20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef3d7e-1f67-4cb1-b174-5a1305aca8c2","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","timestamp":"2020. március. 12. 12:49","title":"Koronavírusos a McLaren egyik tagja, visszalép az Ausztrál Nagydíjtól a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","shortLead":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","id":"20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359cd1f7-e6e7-4ed9-a617-b56163e3bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","timestamp":"2020. március. 11. 09:21","title":"Koronavírus elleni autófertőtlenítést hirdetnek Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.","shortLead":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai...","id":"20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f000e2a4-d4bf-46a4-afbd-0768e323ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","timestamp":"2020. március. 12. 07:03","title":"Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ec5e16-89f1-4df8-8f2c-34a5716eeba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök ismertette uniós kollégáival a magyarországi koronavírus-helyzetet, de belefért egy kis migránsozás is.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök ismertette uniós kollégáival a magyarországi koronavírus-helyzetet, de belefért egy kis...","id":"20200310_Orban_Viktor_a_koronavirusrol_Migransok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ec5e16-89f1-4df8-8f2c-34a5716eeba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fb7ee0-8339-4f29-82e2-1771a0c0159e","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_Viktor_a_koronavirusrol_Migransok","timestamp":"2020. március. 10. 20:28","title":"Orbán Viktor a koronavírusról: Migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]