[{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","id":"20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce51fe79-a9ba-49e7-ae6b-67f7586dda4c","keywords":null,"link":"/sport/20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 13:45","title":"2021 nyarára halasztotta el az UEFA az Európa-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a 24.hu-nak elmondta, őrületes volt átélni, hogy a feleségét ide-oda szállítják. ","shortLead":"A férfi a 24.hu-nak elmondta, őrületes volt átélni, hogy a feleségét ide-oda szállítják. ","id":"20200316_Toldy_gimnazium_koronavirus_gimnazista_edesapa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123fbb5f-8a59-44ea-a6ac-6b88f27769a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Toldy_gimnazium_koronavirus_gimnazista_edesapa","timestamp":"2020. március. 16. 19:13","title":"A toldys diák édesapja nem érti, miért nem tesztelték hamarabb a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","id":"20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bbdfe2-62bd-427a-a3cc-476935b0b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 16. 12:49","title":"Ingyenes céginformációs hozzáférést biztosít a Cégjelző a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megerősítette a Magyar Úszószövetség elnöksége az edzőbizottság ülésén elfogadott javaslatot, amelynek értelmében bizonytalan időre elhalasztják a március 24-28-ra tervezett országos bajnokságot. ","shortLead":"Megerősítette a Magyar Úszószövetség elnöksége az edzőbizottság ülésén elfogadott javaslatot, amelynek értelmében...","id":"20200316_magyar_uszo_szovetseg_uszas_orszagos_bajnoksag_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10472e29-39a3-47b1-a7e9-c3cdb58ebcc6","keywords":null,"link":"/sport/20200316_magyar_uszo_szovetseg_uszas_orszagos_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 16. 13:55","title":"Elhalasztják az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8313a2a-3860-4139-a1d0-1fbe51eb4240","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Várható volt a forgalomcsökkenés. ","shortLead":"Várható volt a forgalomcsökkenés. ","id":"20200316_Csutortoktol_ritkabban_jarnak_majd_a_BKVjaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8313a2a-3860-4139-a1d0-1fbe51eb4240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c9bf8-d46e-448f-9db8-f634f17e7cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Csutortoktol_ritkabban_jarnak_majd_a_BKVjaratok","timestamp":"2020. március. 16. 19:25","title":"Csütörtöktől ritkábban járnak majd a BKK-járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet a pozíciójukat, és azt, hogy kivel találkoznak.","shortLead":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f31f1-665f-4dbd-86e7-861e01136372","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","timestamp":"2020. március. 17. 08:33","title":"Kihasználják a koronavírus keltette félelmet a kormányok, nyomkövetőt rakatnak a mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte a koronavírus.","shortLead":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte...","id":"20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d4e7-ba04-46d3-ab44-48659c824ef0","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","timestamp":"2020. március. 17. 12:57","title":"Koronavírusos a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]