[{"available":true,"c_guid":"be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e","c_author":"Kenyeres András","category":"360","description":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka. Mit kell tennünk, hogy jól működjön ez a módszer? Kenyeres András coach, a vízilabda-válogatott mentális trénere saját tapasztalatairól ír.\r

","shortLead":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka...","id":"20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5098be0-922d-49ee-b061-f6282b90336d","keywords":null,"link":"/360/20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","timestamp":"2020. március. 15. 09:00","title":"A koronavírus miatti home office nem az, amire gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","shortLead":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","shortLead":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","id":"20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad3d0-620c-4b98-be6c-4e14eb48eecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","timestamp":"2020. március. 16. 11:14","title":"Hivatalos: a címvédő Michelisz marad a nyerő csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hónapra le kell zárni a világot - állítja a bostoni Network Science fizikusa.","shortLead":"Két hónapra le kell zárni a világot - állítja a bostoni Network Science fizikusa.","id":"20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33122a6-aa0c-4b72-90f4-b6955a8c47be","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:21","title":"Barabási Albert-László: A lakosság fele egy éven belül fertőzötté válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","shortLead":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","id":"20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af497c-d9d1-42b7-973b-7e5228e3f8d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"A koronavírus miatt el kellene halasztani az autóipari büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült tehermentesíteni az egészségügyet. A The Washington Post négy szimulációt is készített, melyeket látva jól látszik, mivel is lehetne a legtöbbet tenni a terjedés lassítása érdekében.","shortLead":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült...","id":"20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb9796d-082e-40b2-a6c7-6042b8eabb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","timestamp":"2020. március. 15. 20:03","title":"Hogyan terjed a koronavírus? Mivel lehetne megállítani egy járványt? Négy szimuláció ad választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A már lezajlott versenyfordulókon elért eredmények alapján határozzák meg az eredményeket.","shortLead":"A már lezajlott versenyfordulókon elért eredmények alapján határozzák meg az eredményeket.","id":"20200315_Nem_lesznek_OKTVdontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417d283b-cfd3-4d45-8abd-9f0edf6f955e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Nem_lesznek_OKTVdontok","timestamp":"2020. március. 15. 15:31","title":"Nem lesznek OKTV-döntők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén hatalomra jutott Mihail Gorbacsov és Kádár János MSZMP-főtitkár viszonyát. Ez nyomta rá a bélyegét a szovjet pártfőtitkár 1986-os budapesti látogatására is.\r

","shortLead":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén...","id":"202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69924cb-4fd0-48bf-ad0d-3f8bfbe19ba2","keywords":null,"link":"/360/202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Kommunista végjáték: Kádár manővereinek a KGB-főnök vethetett véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]