[{"available":true,"c_guid":"9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6 százalékkal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az eredmény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi tanulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8 százalékkal élnek tovább a férfiaknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6...","id":"20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f167ada-f959-4a87-b9b0-83341a6f24bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"A vadon élő emlősök nőstényei sokkal tovább élnek, mint a hímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdák a járványhelyzet miatt több fertőtlenítést vezettek be.","shortLead":"A gazdák a járványhelyzet miatt több fertőtlenítést vezettek be.","id":"20200327_tojas_tojasarak_koronavirus_husvet_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb9cc50-bfb8-4cd3-92f3-c47a047f8591","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_tojas_tojasarak_koronavirus_husvet_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 06:14","title":"Van és lesz is elég tojás, de feljebb mehet az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","id":"20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ce724-a9a4-408f-9392-e18a31b860ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Operatív Törzs: További korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket a sürgősségi ellátásban a Debreceni Egyetem betegellátó helyein - közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel.","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket...","id":"20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4486f6-f653-451e-8c84-920dcf698171","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","timestamp":"2020. március. 28. 15:45","title":"Elkülönítették a sürgősségi ellátást igénylő betegeket Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc84c6c-d55c-427a-87d6-ab2d8b44b96b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig már 3700 magyart hozott haza a külügy a miniszter szerint.","shortLead":"Eddig már 3700 magyart hozott haza a külügy a miniszter szerint.","id":"20200326_Szijjarto_43_magyart_hoztak_haza_Izraelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc84c6c-d55c-427a-87d6-ab2d8b44b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ce3ca9-caed-40a2-94e6-bb13134ff9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Szijjarto_43_magyart_hoztak_haza_Izraelbol","timestamp":"2020. március. 26. 19:59","title":"Szijjártó: 43 magyart hoztak haza Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eafe87-f32b-4be8-8c47-d5ccf49c11e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken, amelyek a rendőrséghez is eljutottak, jól látni, mit csinált az autós.","shortLead":"A képeken, amelyek a rendőrséghez is eljutottak, jól látni, mit csinált az autós.","id":"20200327_Osszevissza_hajtott_a_savok_kozott_egy_autos_Szerencsnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eafe87-f32b-4be8-8c47-d5ccf49c11e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b7708-570e-418b-a786-2cb594ff0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_Osszevissza_hajtott_a_savok_kozott_egy_autos_Szerencsnel","timestamp":"2020. március. 27. 09:37","title":"Össze-vissza hajtott a sávok között egy autós Szerencsnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen az orvosi egyetemen, s miként is néz ki a begyűrűző krízis a tengerentúlon. Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen az orvosi egyetemen, s miként is néz ki a begyűrűző krízis a tengerentúlon.