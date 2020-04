Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9fae622-230b-4e6e-9f82-6bd9ec6ba790","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Jócskán a csoportos fertőzések szakaszába ért az európai koronavírus-járvány, az ide vezető út pedig rendkívül rövid volt Európa nyitott határai miatt. Az orvosok viszont ezen felül is meg tudtak nevezni két helyszínt, ahonnan az emberek szétszórták a vírust: egy osztrák sípálya kocsmája és az Atalanta–Valencia BL-meccs tömeges megbetegedések kiindulópontja lehetett.","shortLead":"Jócskán a csoportos fertőzések szakaszába ért az európai koronavírus-járvány, az ide vezető út pedig rendkívül rövid...","id":"20200331_Egy_hutte_es_egy_focimeccs_robbanthattak_be_az_europai_koronavirusjarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fae622-230b-4e6e-9f82-6bd9ec6ba790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a417d270-cc91-4c72-9161-6193590f79ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Egy_hutte_es_egy_focimeccs_robbanthattak_be_az_europai_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. március. 31. 18:26","title":"Egy hütte és egy focimeccs robbanthatták be az európai koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint egy évtizede vizsgáló tesztlabor ezzel egy időben frissítette toplistáját is, a kínai gyártó újdonsága ugyanis minden más versenytársnál jobbnak bizonyult.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint...","id":"20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828246ae-3eb5-4bd1-8c12-921478f40337","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","timestamp":"2020. március. 31. 11:38","title":"Mindenkit letepert a Huawei, a P40 Prónak van a legjobb kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hezitált sokáig. A labda most Áder János köztársasági elnöknél pattog.","shortLead":"Nem hezitált sokáig. A labda most Áder János köztársasági elnöknél pattog.","id":"20200330_Kover_Laszlo_alairas_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeadf8d-a569-447e-a6f4-5be9f1f3985e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Kover_Laszlo_alairas_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 30. 16:30","title":"Kövér László már alá is írta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új frontot nyitott a WHO a koronavírusról és a járványról szóló álhírek elleni küzdelemben. A Viber rendszerében világszerte elérhetővé tett chatbot által ellenőrzött forrásból juthatnak igaz információkhoz a felhasználók.","shortLead":"Új frontot nyitott a WHO a koronavírusról és a járványról szóló álhírek elleni küzdelemben. A Viber rendszerében...","id":"20200331_viber_who_coronavirus_info_chatbot_koronavirus_matricacsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d0d4e8-e095-43e8-970d-d02fbda33596","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_viber_who_coronavirus_info_chatbot_koronavirus_matricacsomag","timestamp":"2020. március. 31. 12:33","title":"Ha van a telefonján Viber, ezt a WHO-csatornát kapcsolja be rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c59b71-01fc-42d3-941b-02fe9ab4d21e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, ellenálló, nagy teljesítményű elektronikus textilt terveztek kínai tudósok viselhető műszerek számára.","shortLead":"Új, ellenálló, nagy teljesítményű elektronikus textilt terveztek kínai tudósok viselhető műszerek számára.","id":"20200331_elektronikus_textil_kina_nimte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c59b71-01fc-42d3-941b-02fe9ab4d21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce61013-8066-40f9-a091-152d7d7bb9af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_elektronikus_textil_kina_nimte","timestamp":"2020. március. 31. 07:03","title":"Kínában megcsinálták az e-textilt, ami kijavítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést tehetünk ez irányba. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz.","shortLead":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést...","id":"20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6228b-712b-471b-a33e-a70f61790991","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","timestamp":"2020. március. 31. 20:00","title":"Mire vége a karanténnak, akár informatikusok is lehetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a85581-3a31-4907-8477-6be364dddb94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem a koronavírus okozta gazdasági (vész)helyzet sarkallta az álhírgyárosokat arra, hogy újabb átveréssel próbálják meg rászedni a magyar internetezőket. Hogy hányat sikerült, azt nem tudni, de a kapcsolódó “hír” szélsebesen terjed.","shortLead":"Alighanem a koronavírus okozta gazdasági (vész)helyzet sarkallta az álhírgyárosokat arra, hogy újabb átveréssel...","id":"20200401_atveres_csalas_happy_worm_report_magyar_uzletasszony_segit_magyar_embereken_juhasz_eszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a85581-3a31-4907-8477-6be364dddb94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2359c264-e802-4433-bd6d-986ee31e33c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_atveres_csalas_happy_worm_report_magyar_uzletasszony_segit_magyar_embereken_juhasz_eszter","timestamp":"2020. április. 01. 08:03","title":"Új átverés terjed a magyar interneten: pénzosztást hirdetnek, de valójában ön fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]