[{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megyénként akár egy vagy két fogorvosi rendelő maradhat a már így is csak akut eseteket fogadó ellátóhelyek közül – annyira kevés ugyanis a védőfelszerelés, hogy csak ezek összecsoportosításával lehet megvédeni a cseppfertőzés-veszélyben dolgozó orvosokat a koronavírustól. Bár a minisztérium rendeletben tette kötelezővé a legjobban védő maszkok viselését, felszerelést nem adott ehhez, sőt, még sebészi maszkot se kaptak két hete, amikor a háziorvosok igen. Jelenleg mindenki abban dolgozik, amiben tud – vagy nem dolgozik. A magánorvosok közül sokan már néhány hónapnyi bezárástól is tönkremennek.","shortLead":"Megyénként akár egy vagy két fogorvosi rendelő maradhat a már így is csak akut eseteket fogadó ellátóhelyek közül –...","id":"20200330_vedofelszereles_koronavirus_fogorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ea93d-674d-4d30-b126-d716a0da462d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vedofelszereles_koronavirus_fogorvos","timestamp":"2020. március. 30. 17:30","title":"Az állami fogorvosoknak rettegést, a magánszolgáltatóknak csődöt hoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","id":"20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede3d3a-7000-4f6a-bd48-ac0b49d3d2de","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","timestamp":"2020. március. 31. 13:47","title":"Uniós szolidaritási alapot hoznának létre az előadóművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","id":"20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103ccf1e-956e-4bbd-bb21-f25c6b496b16","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 31. 09:47","title":"Koronavírus: Közel nyolcszázezer fertőzöttről tudni világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Agyunk épp úgy reagál a magányra, mint a fizikai fájdalomra, a testi intimitás pedig a stresszt jelentősen csökkentő hormonok termelését váltja ki. Milyen élettani hatásokkal jár a magány, milyen módszerekkel lehet oldani a szorongást, és hogyan lehet ép ésszel átvészelni a folyamatos összezártságot? A PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének kutatóival, Gács Borókával és Tiringer Istvánnal beszélgettünk.","shortLead":"Agyunk épp úgy reagál a magányra, mint a fizikai fájdalomra, a testi intimitás pedig a stresszt jelentősen csökkentő...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_karanten_otthon_bezartsag_magany_tanacsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a463a67a-a23f-4166-9b60-959143e887d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_karanten_otthon_bezartsag_magany_tanacsok","timestamp":"2020. március. 30. 20:00","title":"Hogyan éljünk túl izoláció idején? Pécsi szakértők válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem hétfő este közölte az elmúlt 24 óra járványadatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem hétfő este közölte az elmúlt 24 óra járványadatait.","id":"20200330_Olaszorszagban_100_ezer_folott_a_virusfertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b9d5ce-ad71-4f2d-bcca-9026236a4a1d","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Olaszorszagban_100_ezer_folott_a_virusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 30. 18:38","title":"Olaszországban 100 ezer fölött jár a vírusfertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dérczy Péter Az emlékezés útjai című esszéjével méltatja az írót abban a folyóiratban, amely Sándor István szellemi otthona.","shortLead":"Dérczy Péter Az emlékezés útjai című esszéjével méltatja az írót abban a folyóiratban, amely Sándor István szellemi...","id":"202013_folyoirat__sandor_ivan_90_derczy_peter_azemlekezes_utjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f58080-7b25-4348-a4cd-692a8476d655","keywords":null,"link":"/360/202013_folyoirat__sandor_ivan_90_derczy_peter_azemlekezes_utjai","timestamp":"2020. március. 31. 14:00","title":"A \"megkerülhetetlen\" Sándor Ivánt köszönti a Jelenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]