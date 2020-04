Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

A #karanténtárgyak kampány célja közösen dokumentálni a koronavírus miatt megváltozott hétköznapokat a tárgyi világon keresztül, így a múzeum száz év múlva is meg tudja majd mutatni, milyen volt a karantén idején élni 2020-ban.

A néprajz nemcsak letűnt korokról, hanem kortárs világunk társadalmi és kulturális változásairól is fontos dolgokat tud elmondani. A koronavírus-járvány pedig már most kortörténet, az emberek által megtapasztaltak hosszú távon is meghatározók lesznek – írja a múzeum a közleményében.

„A Néprajzi Múzeum kivételes adottsága, hogy egyszerre történeti, de ugyanúgy jelenkori irányultságú is” – mondta Dr. Kemecsi Lajos főigazgató.

Társadalmi múzeumként elkezdjük tehát felépíteni e történelmi időszak online emlékezetét, és egyben tovább erősítjük a kapcsolatot közönségünkkel.

A megváltozott jelen tárgyi lenyomatait keresik a jövő számára, karanténtárgy pedig gyakorlatilag bármi lehet:

• ami otthon tart;

• ami kijuttat;

• ami korlátoz;

• ami szabaddá tesz;

• ami hiányzik;

• ami védelmez;

• ami veszélyt jelent;

• amit megtaláltál;

• amit elvesztettél;

• amit megszereztél;

• amit kidobtál;

• amit létrehoztál;

• amit átalakítottál;

• ami kifejezi a karanténnal kapcsolatos érzéseidet, gondolataidat;

• ami nem egészen tárgy, de mégis a karantén miatt lett része életednek;

• és bármi, amire mi nem gondoltunk, de szerinted bekerülhet a #karanténtárgy gyűjteménybe.

A Néprajzi Múzeum azt kéri, hogy ha megvan a tárgy, akkor lefotózva és a történetével együtt (melyet szabadon választott formában és eszközzel lehet elmesélni) a [email protected] e-mail-címre küldjék el. A beérkező fotókat a történettel és a beküldő nevével egy nyilvános Facebook-csoportban teszik közzé, valamint archiválják a Néprajzi Múzeumban, későbbi felhasználás céljából.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: