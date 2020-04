Regisztrált az Instagramra az 56 éves Johnny Depp.

A filmsztár első fotóján egy kissé sötét helyről jelentkezett, gyertyákkal vette magát körül, és elmondta, hogy épp forgat valamit a rajongóknak,

egy kis türelmet kér.

Néhány órával később egy nyolcperces videót töltött fel, amelyben elmondta, hogy tulajdonképpen eddig semmi szükségét nem érezte annak, hogy csatlakozzon bármilyen közösségi médiához. Depp szerint most azonban itt az ideje a párbeszédnek, mivel a láthatatlan ellenség fenyegetése máris mérhetetlen tragédiákat és károkat okozott az emberek életében.

Depfirst posted a photo of himself surrounded by lit candles, captioned, "Hello everyone... filming something for you now... gimme a minute."

A few hours later, he followed up with an eight-minute video, starting off by saying, "I don't think I've really ever felt any particular reason to (join social media) until now."

