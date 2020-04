Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem csupán a 65 év fölöttiek körében. Ezt állítja a HVG-nek írt cikkében Balavány György, aki szerint a kormány aránytalan, észszerűtlen és szükségtelen védekezési stratégiái többet ártanak, mint használnak ","shortLead":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem...","id":"202016_halaszthato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2bf2a-5dbf-4366-a71a-4d3f2f67fda0","keywords":null,"link":"/360/202016_halaszthato","timestamp":"2020. április. 16. 16:45","title":"Balavány: \"Az egészségügy leállítása tipikus pánikintézkedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – legalábbis Donald Trump szerint, aki ezért megvonta az amerikai pénzt az intézménytől, amelynek az USA a legnagyobb finanszírozója. A konzervatív republikánus körökön kívül meghökkenést okozó döntéssel az amerikai elnök inkább a saját hibáit szeretné más nyakába varrni.","shortLead":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) –...","id":"202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548aabc-3d89-4e13-8c2d-bdaf1f51c73d","keywords":null,"link":"/360/202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","timestamp":"2020. április. 16. 15:00","title":"Trump az Egészségügyi Világszervezeten veri le a saját hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett a kézbesítéshez.","shortLead":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett...","id":"20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a4d5c-d1f9-4dec-8d44-92996d4fc4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 18:59","title":"Fertőzöttek maradhattak a Pesti úti idősotthonban, mert elszúrták a teszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív eredményt a koronavírusteszt sok tucat megvizsgált embernél. De a végső válaszra még legalább két hetet várni kell.","shortLead":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív...","id":"20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e0b35e-82a9-4404-aa4c-f28fa4dee5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 16. 16:03","title":"Az orvosok sem értik, hogyan lett újra pozitív 141 gyógyult koronavírustesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara szerint azokon a vállalkozásokon is segítenie kellene az államnak, ahol a bevétel-visszaesés meghaladja az 50 százalékot.","shortLead":"Az iparkamara szerint azokon a vállalkozásokon is segítenie kellene az államnak, ahol a bevétel-visszaesés meghaladja...","id":"20200417_parragh_laszlo_mkik_gazdasagvedelmi_akcioterv_kurzarbeit_allami_bertamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc365f69-85aa-421e-9c9a-7236ce301183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_parragh_laszlo_mkik_gazdasagvedelmi_akcioterv_kurzarbeit_allami_bertamogatas","timestamp":"2020. április. 17. 19:40","title":"Parragh szerint az állami bérkiegészítés egy új változatán dolgozhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","shortLead":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106da882-c1da-4b06-8e57-b7d71b2fec5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","timestamp":"2020. április. 17. 15:12","title":"Lemondott a Fejér megyei kórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964230ce-53fb-4920-b650-37574edd21e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai GDP az idei év első három hónapjában első alkalommal csökkent azóta, hogy elkezdték jelenteni a negyedéves adatokat. ","shortLead":"A kínai GDP az idei év első három hónapjában első alkalommal csökkent azóta, hogy elkezdték jelenteni a negyedéves...","id":"20200417_Nagyobb_mertekben_csokkent_a_kinai_gazdasag_mint_azt_vartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=964230ce-53fb-4920-b650-37574edd21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c8dd7-269b-4d6f-a08d-21b0daf148e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Nagyobb_mertekben_csokkent_a_kinai_gazdasag_mint_azt_vartak","timestamp":"2020. április. 17. 06:53","title":"Nagyobb mértékben csökkent a kínai gazdaság, mint azt várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]