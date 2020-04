Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

New York kormányzója, Andrew Cuomo rendeletben tette lehetővé, hogy a párok online is házasságot köthessenek, miután a koronavírus-járvány és a korlátozások, lezárások miatt nagyon sok esküvőt lemondtak. Vagyis mostantól Zoomon vagy más online platformon is ki lehet mondani az igent.

Cuomo azzal viccelt, hogy a döntés után a pároknak már nem lesz mentségük arra, ha esetleg mégsem házasodnának össze. A házasságkötésnek egyébként praktikus következményei is lehetnek, a párok például meg tudják osztani egymással az egészségbiztosításukat.

New York államban május 15-éig meghosszabbították a kijárási korlátozásokat. Csak New Yorkban több mint 13 ezer halálos áldozata van a járványnak.

