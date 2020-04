Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott a Madách Színház igazgatója a színész halálakor. Ma lenne 100 éves. Megnéztük, mit írtak róla a korabeli lapok.","shortLead":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott...","id":"20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bafe638-6a09-4bd9-a60b-6904aaf63ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","timestamp":"2020. április. 24. 20:00","title":"Egy ország kapitánya és Taki bácsija – 100 éves lenne Zenthe Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem tartják meg maguknak.","shortLead":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem...","id":"20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec65446-9ccf-4b85-9aed-63e3f74e03f5","keywords":null,"link":"/elet/20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. április. 24. 15:59","title":"Tom Hanks és Rita Wilson is segíti a koronavírus elleni vakcina fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol a lakók fele, csaknem 300 ember koronavírusos lett ,és 28 ember meghalt. Komoly mulasztásokat látni kormányzati oldalról, azonban Karácsony Gergely érvelése is sántít, ha belemegyünk a részletekbe.","shortLead":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol...","id":"20200424_karacsony_muller_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b249b8-1f55-45ed-9395-859f569b9ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_karacsony_muller_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 24. 06:30","title":"Karácsony Gergely érvelése félremegy a Pesti úti otthonról, de a másik oldalé is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588cba3-0492-4085-8d5e-8fbc4e5024f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a YouTube-ra az első olyan videó, amelyben az Apple nemrég bejelentett új mobilját, az iPhone SE-t kapták darabjaira.","shortLead":"Felkerült a YouTube-ra az első olyan videó, amelyben az Apple nemrég bejelentett új mobilját, az iPhone SE-t kapták...","id":"20200424_apple_iphone_se_2020_teardown_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b588cba3-0492-4085-8d5e-8fbc4e5024f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba05045-6891-4c4d-9ffb-3c6548b90549","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_apple_iphone_se_2020_teardown_video","timestamp":"2020. április. 24. 11:33","title":"Videó: Szétszedték az új iPhone SE-t, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d30e43-99df-4c0c-818d-27b4fed4881b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZecOps kiberbiztonsági cég szerint elég egyetlen rosszindulatú e-mailt küldeni ahhoz, hogy bejussanak a hackerek a kiszemelt iPhone-ba vagy iPadbe. A dologban a legrosszabb, hogy a felhasználónak még csak meg sem kell nyitnia az üzenetet.","shortLead":"A ZecOps kiberbiztonsági cég szerint elég egyetlen rosszindulatú e-mailt küldeni ahhoz, hogy bejussanak a hackerek...","id":"20200424_apple_iphone_zecops_kiberbiztonsag_serulekenyseg_mail_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d30e43-99df-4c0c-818d-27b4fed4881b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6077b9-90ea-4073-a9b0-131a8ce0d20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_apple_iphone_zecops_kiberbiztonsag_serulekenyseg_mail_alkalmazas","timestamp":"2020. április. 24. 08:33","title":"Súlyos hibát találtak az iPhone-ok és iPadek levelezőjében, bárki eszközét feltörhetik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n kívülről. ","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n...","id":"20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc9f3c-e8bd-48ff-ada7-dc2205e64618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","timestamp":"2020. április. 24. 11:59","title":"Honnan származnak a ruháink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook. Az újdonsággal csoportos videohívásokat bonyolíthatnak majd a felhasználók, de a korábbiaknál sokkal természetesebben.","shortLead":"Kimondottan a koronavírus okozta elszigetelődés miatt kezdett egy új funkció, a Rooms fejlesztésébe a Facebook...","id":"20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a195fb7a-ecdc-45d1-b905-079a75bb6039","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_facebook_messenger_rooms_csoportos_videohivas","timestamp":"2020. április. 24. 20:35","title":"Nagyot újít a Facebook, jönnek az 50 fős szobák, ahol látni és hallani is lehet egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","shortLead":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","id":"20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49b7d8-c9ef-4d36-97a2-e45645c30aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","timestamp":"2020. április. 24. 07:59","title":"Minden korábbinál morcosabb lett a hatalmas BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]