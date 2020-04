James Rodríguez, a Real Madrid középpályása már nagyon unhatja az otthonülést, legalábbis erre utal a napokban közzétett videó, amelyen a Kolumbiában született 28 éves játékos éppen a repülőtéri hangulatot igyekszik utánozni: az otthoni futópadról úgy száll le, mintha az mozgójárda lenne, majd „felveszi” csomagját a gumiszalagról.

Dion Waiter, a Los Angeles Lakers kosarasa álmodozás helyett a mozgásba menekült: leginkább hátramenetben végig görkorcsolyázta házát, s a videóból kiderül, hogy a „szerény otthon” korcsolyázás mellett bújócskázásra is tökéletesen alkalmas lenne. A másik NBA-sztár, Lebron James a családtagokkal közösen posztolt, és ebből az alkalomból még koreográfiát is kitaláltak a kosaras családtagjai.

A teniszcsillagok is aktív életet élnek. Terjed például annak a kihívásnak a teljesítése, amelyben a teniszezőnek és párjának kell legalább százszor visszaütni egymásnak a labdát, és az persze nem eshet le a földre. A szerb Novak Djokovics – aki a napokban azzal keltett feltűnést, hogy közölte, nem szívesen oltatná be magát a koronavírus elleni oltással – kiválóan teljesített, érdemes megnézni, hogy a leginkább reménytelennek tűnő helyzetekben is milyen eleganciával ütötte kézre a labdát. De hozzájuk hasonlóan tudta le a feladatot az utóbbi években többször is sérülésekkel bajlódó Andy Murray és párja is.

Másik két sztár, a svájci Roger Federer és a spanyol Rafael Nadal kettejük beszélgetését posztolta az Instagramra: a két játékos egyebek mellett arról beszél, mikor kezdte a teniszezést, és ki melyik kézbe vette először az ütőt. Federer arról is beszámolt, hogy feleségével, Mirkával közösen egymillió svájci frankot juttatnak el a leginkább rászorult svájci polgároknak, míg Nadal arról osztott meg videót, hogy milyen ételeket főz a karantén napjaiban.

Nadia Comaneci egykori olimpiai bajnok román tornásznő egy videóüzenetben arról beszél, hogy míg korábban számára a tökéletes tízes volt a legfontosabb, most a húszasra esküszik: a húszmásodperces, melegvizes, szappanos alapos kézmosásra. Fiatal utódja, az orosz Gelja Melnyikova pedig úgy véli, akkor maradhat lelkileg is egészséges, ha nem figyel oda minden nap a sportolók életét megnehezítő hírekre.

A brit tollaslabda-sztár, Lauren Smith a táncra esküszik, míg az amerikai foci egyik reménysége, Chase Young szekrényugrást gyakorol. Vannak viszont, akik nem tudnak elszakadni saját sportjuktól: a golfozó Billy Hurley saját kertjében rendezett be egy minipályát, ahol gyakorolhatja az ütéseket.

Set up a chipping station in the back yard. #kgb ����cred: Jacob. pic.twitter.com/n5jh2t7m8C — Billy Hurley III (@BillyHurley3) April 20, 2020

A koronavírus-járvány – legalábbis a videók és fényképek tanúsága szerint – jót tesz a sztárok családi életének: akadnak, akik kávét főznek barátnőjüknek, mások táncolnak, de akadnak azért furcsaságok is. A svájci teniszező, Stanislas Wawrinka például egy olyan képet töltött fel, amelyen egy jegesmedvével társasozik, de akad, aki ceruzát hegyez, vagy a füvet nyírja szálanként - nyilván egyikük sem unatkozik.

Mások a politikát is belevisznek a karantén heteibe. Az ugyancsak teniszből élő brit Liam Broady – arra utalva, hogy részben az EU-párti fiatalok távolmaradása miatt diadalmaskodnak a Brexit-pártiak a Nagy-Britannia kilépéséről döntő népszavazáson – a következő mondtatot vette át: „Maradj otthon! 17 millióan megtettétek ezt Angliában, amikor arra kértek mindenkit, hogy voksoljon”.

És a végére még egy nagy páros. Jelentjük, hogy a visszahúzódás időszakában Lionel Messi rengeteget mozizik feleségével, Antonela Rocuzóval, de e mellett edz is, s néha még fiát is bevonja a gyakorlatokba. A vetélytárs Ronaldo mindeközben édesanyjával tölti a napokat azotthonában, Madeira szigetén: a mama ugyanis éppen felépülőben van egy komoly betegségből. A gyerek azonban itt is felbukkan, és van itt is edzés a papával. Szóval, akár ők is beszélgethetnének, mint Federer és Nadal.