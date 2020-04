Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban átszámítva 650 forintnál is több pénzbe kerül egy liter benzin, most új vezetőknek kellene megküzdeniük az olajügyek irányításával.","shortLead":"A világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban átszámítva 650 forintnál is több pénzbe kerül egy liter...","id":"20200428_Drogkereskedelem_Venezuela_olaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c40bc0-77ed-4e98-b999-0d16fefaa9c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Drogkereskedelem_Venezuela_olaj","timestamp":"2020. április. 28. 06:35","title":"Drogkereskedelemmel vádolt politikus lett Venezuela új olajügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi gazdaságot, ez pedig markánsabbá tette a társadalom kettészakadását – nyilatkozta a hvg360-nak Deák Dániel, akivel a NER tíz évét értékelő sorozatunkban a gazdaságpolitikát elemeztük. 