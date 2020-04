Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","shortLead":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","id":"20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979fe67f-a53f-48c6-9636-b8d7b782189f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","timestamp":"2020. április. 27. 14:03","title":"150 megapixeles kamerájú telefont dobhat piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcf1cf-1afd-447e-bf6f-68d75634eb50","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szentkirályi-csoport tulajdonosa úgy tartja, hogy \"kicsit belterjesek leszünk\" ezután, és mindenképp megfontoltabb fogyasztást, valamint sok ipari változást fog generálni a krízis. \"Az idegenforgalomnak 2 év kell majd, hogy helyreálljon\" - véli a \"Cápák között\" örökmozgó befektetője - de saját munkavállalóit biztonságban látja, s a PET palackok sorsáról sem osztja a közkeletű nézeteket. ","shortLead":"A Szentkirályi-csoport tulajdonosa úgy tartja, hogy \"kicsit belterjesek leszünk\" ezután, és mindenképp megfontoltabb...","id":"20200425_Balogh_Levente_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcf1cf-1afd-447e-bf6f-68d75634eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4f98a-06e8-483a-9a9b-703e7bfc0483","keywords":null,"link":"/360/20200425_Balogh_Levente_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 25. 17:40","title":"Balogh Levente a Home office-ban: \"Ha mindenki otthon maradna, nagy baj lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92be75de-6a92-4120-b4b8-ce2cae046f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több embert kezelnek kórházban koronavírus miatt – mondta el az országos tiszti főorvos. ","shortLead":"Egyre több embert kezelnek kórházban koronavírus miatt – mondta el az országos tiszti főorvos. ","id":"20200427_Muller_Korhazi_osztalyokon_is_terjed_a_megbetegedes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92be75de-6a92-4120-b4b8-ce2cae046f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ef6399-a336-45dc-9475-2815a1755a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Muller_Korhazi_osztalyokon_is_terjed_a_megbetegedes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 11:20","title":"Müller: Három hajléktalanszállón és huszonöt idősotthonban jelent meg a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes korlátozást most június 8-ra tervezik feloldani.","shortLead":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes...","id":"20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e408a-a471-4dd6-9708-84839fae0b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","timestamp":"2020. április. 27. 07:37","title":"Újranyitnak a svájci masszázsszalonok, az iskolákra májusig kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8e5a1-de49-492d-b058-82223c077d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 27. 05:11","title":"Zivatarokat hoz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A koronavírusjárvány okozta gazdasági fenyegetés következtében újra és újra felbukkan a garantált alapjövedelem ötlete. Az alábbiakban Martin Ford amerikai jövőkutató Robotok kora című könyvéből idézünk egy szerkesztett részletet, amely elsősorban a technológiai fejlődés szempontjából gondolja át az alapjövedelem fontosságát.","shortLead":"A koronavírusjárvány okozta gazdasági fenyegetés következtében újra és újra felbukkan a garantált alapjövedelem ötlete...","id":"20200426_Az_alapjovedelem_nem_segely_Milyen_elonyei_lehetnek_es_mik_a_kockazatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e489d4c8-5167-4cbe-b929-80cebb688cb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200426_Az_alapjovedelem_nem_segely_Milyen_elonyei_lehetnek_es_mik_a_kockazatai","timestamp":"2020. április. 26. 19:15","title":"Az alapjövedelem nem segély. Milyen előnyei lehetnek, és mik a kockázatai? - vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az energiaszolgáltatók hiába ígérték meg, hogy fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek, és kisvállalkozásoknak segítséget nyújtanak, inkább a behajtást választják.\r

","shortLead":"Az energiaszolgáltatók hiába ígérték meg, hogy fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyeknek, és kisvállalkozásoknak...","id":"20200426_Beszednek_az_energia_szolgaltatok_az_adossagokat_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32bcc97-ad59-4edf-8d9e-3627034eed2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Beszednek_az_energia_szolgaltatok_az_adossagokat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 26. 17:33","title":"Guardian: Behajtókat küldenek a brit energiaszolgáltatók a számlájukat késve fizetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]