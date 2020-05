Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","shortLead":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","id":"20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d759ccd-e30e-480a-98d3-b90b653bd701","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","timestamp":"2020. május. 04. 21:44","title":"Sokakat hazaküldtek a szakrendelésekről, mert nem volt tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat.","shortLead":"Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új...","id":"20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f968c64e-d669-492c-b5be-70ec60511095","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_berpotlo_gondozasi_alberletidij_tamogatast_ad_a_II_kerulet_a_koronakarosultaknak","timestamp":"2020. május. 03. 14:31","title":"Besegít a II. kerület a koronakárosultaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is, hogy új projektekre készül.","shortLead":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is...","id":"20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20297ea-5270-4e9d-a992-6484ee7559dc","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","timestamp":"2020. május. 04. 11:17","title":"Eszenyi Enikő először nyilatkozott a vígszínházas botrány óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél.","shortLead":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege...","id":"20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c43a-bb3b-4a7f-85a6-03493dc87f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","timestamp":"2020. május. 04. 10:33","title":"Hatalmas bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","shortLead":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","id":"20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a80b51-b3a9-45b7-bd6b-70104a2091ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","timestamp":"2020. május. 03. 19:18","title":"Anyák napján indult a fizetős Nőklapja.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200503_hatos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ce61d-6c23-480e-bf59-1064d724de21","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_hatos_lotto","timestamp":"2020. május. 03. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán, a tüntetéssorozatokon és a végső – egyesek szerint drasztikus – döntésen. ","shortLead":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán...","id":"20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb45e05f-d086-4f21-9c4f-32342bd253aa","keywords":null,"link":"/360/20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","timestamp":"2020. május. 03. 12:30","title":"Brüsszel meglépi azt, amiről Karácsony Gergely egyelőre csak álmodik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]