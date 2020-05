Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban végeredményt hirdetnek most.","shortLead":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban...","id":"20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1245f-4ae0-441a-a1fd-7fb31fee0cab","keywords":null,"link":"/sport/20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","timestamp":"2020. május. 04. 20:08","title":"Május 23-án folytatódik a magyar futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harminchétezerrel kevesebb új autó kerülhet az utakra idén Magyarországon, mint amennyit eddig vártak.","shortLead":"Harminchétezerrel kevesebb új autó kerülhet az utakra idén Magyarországon, mint amennyit eddig vártak.","id":"20200504_autok_auto_forgalom_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defa112c-3f30-4f11-a6ec-90e2d86ac0eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_autok_auto_forgalom_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 18:06","title":"Feleannyi új személyautót helyeztek forgalomba áprilisban, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen termékekre nőtt meg leginkább a kereslet a korlátozások idején.","shortLead":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen...","id":"20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9fb51c-f949-4abe-ac9e-af5e7fa583ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","timestamp":"2020. május. 05. 15:10","title":"Hatmilliárd forintot visz el az Erste eredményéből a törlesztési moratórium és a bankadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb48d40-fc97-41bb-8144-e4485fe76bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sor adminisztratív könnyítést kapnak a civil szervezetek a járványhelyzet miatt.","shortLead":"Egy sor adminisztratív könnyítést kapnak a civil szervezetek a járványhelyzet miatt.","id":"20200505_civil_szervezetek_magyar_kormany_szamvitel_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb48d40-fc97-41bb-8144-e4485fe76bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7717aeaf-d483-4828-a02c-23a452a7a341","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_civil_szervezetek_magyar_kormany_szamvitel_beszamolo","timestamp":"2020. május. 05. 17:39","title":"A kormány megkönnyíti a civil szervezetek számára az ügyintézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","shortLead":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","id":"20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7850a51-b9de-4b4d-9449-c4b11a27d51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 19:09","title":"Már közel 30 ezren haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer részesedése. Az viszont már érdekesebb, hogy ezzel párhuzamosan nemhogy megnőtt volna a Windows 10-é, inkább még csökkent is.","shortLead":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer...","id":"20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3f943-62fa-4f1d-8037-11e86a9a018e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","timestamp":"2020. május. 06. 09:33","title":"Esett a Windows piaci részesedése, többen váltottak macOS-re vagy Ubuntu rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e7c517-b045-48b8-8141-02811b3ece70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet.","shortLead":"Hétfőtől több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet.","id":"20200504_egyesult_allamok_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e7c517-b045-48b8-8141-02811b3ece70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381e3a11-a002-43bf-94c5-e093ac0d22bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_egyesult_allamok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 21:12","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 67 ezren haltak bele a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az érettségin hagyományosan matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot, sokak számára ez a leginkább rettegett tantárgy. Ez nem csoda, hiszen ma is szinte sikk olyat mondani, hogy „mindig is hülye voltam matekból”. A tudósok már évtizedek óta vizsgálják a matematikai szorongás jelenségét.","shortLead":"Az érettségin hagyományosan matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot, sokak számára ez a leginkább...","id":"20200505_Iden_is_harmas_korul_lesz_a_matekatlag_az_erettsegin_De_miert_ez_a_mumustargy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc00a38-761b-44b3-a677-67a94f0ff4e1","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Iden_is_harmas_korul_lesz_a_matekatlag_az_erettsegin_De_miert_ez_a_mumustargy","timestamp":"2020. május. 05. 17:30","title":"Idén is hármas körül lesz a matekátlag az érettségin. De miért ez a mumustárgy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]