Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes járványügyi korlátozások. Tömegközlekedni és vásárolni ezentúl is csak maszkban lehet.","shortLead":"A kormányfő bejelentése után a Miniszterelnökséget vezető miniszter részletezte, hogyan változnak a Budapestre érvényes...","id":"20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beda95f9-e4ee-4c04-b480-53f17f977d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb537906-4d75-41c3-b30d-edead7fc971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_gulyas_gergely_budapest_kijarasi_korlatozas_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 16:32","title":"Gulyás Gergely elmondta, hogyan indulhat újra az élet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadozott a Zoom.","shortLead":"Akadozott a Zoom.","id":"20200517_Egy_ideig_nagyon_aggodhattak_a_home_officeban_levok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6d7a4-d112-43cb-8ece-5b3a26cedd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Egy_ideig_nagyon_aggodhattak_a_home_officeban_levok","timestamp":"2020. május. 17. 21:19","title":"Egy ideig nagyon aggódhattak a home office-ban lévők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő százalékáért a házimacskák felelősek. ","shortLead":"Természetes élőhelyek pusztítása, emberi tevékenység ide vagy oda, Ausztráliában az emlősök pusztulásának döntő...","id":"20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fae127-556a-4908-a956-a98d6ac85e09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_hazimacska_oshonos_allat_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 18. 11:07","title":"A házimacskák ölik meg a legtöbb őshonos állatot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű menü sincsen bennük, csak kínai.","shortLead":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű...","id":"20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63bbe-1999-4b3b-8789-31c9cf474ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","timestamp":"2020. május. 18. 10:31","title":"Otthoni használatra fejlesztették a Kínából beszerzett lélegeztetőgépeket, állítja egy aneszteziológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","id":"202020_agroster_eladta_azallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6dbc3b-8527-4136-ac56-60179deb30cc","keywords":null,"link":"/360/202020_agroster_eladta_azallam","timestamp":"2020. május. 17. 10:15","title":"Az állam kiszállt az ionizálással és sterilizálással foglalkozó cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyő most nem kell.","shortLead":"Az esernyő most nem kell.","id":"20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b66672b-3520-4594-9714-70fb67be11b1","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","timestamp":"2020. május. 18. 05:45","title":"Nyárias idővel indít a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3f4b3c-6d12-4e41-9cc4-be6b2c3bf520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 5 méter hosszú szabadidő-autó hibrid hajtáslánca 450 lóerős összteljesítményű.","shortLead":"A több mint 5 méter hosszú szabadidő-autó hibrid hajtáslánca 450 lóerős összteljesítményű.","id":"20200518_bmw_x5_aron_debutal_europaban_a_ford_nagy_suvja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3f4b3c-6d12-4e41-9cc4-be6b2c3bf520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf296e9-f069-48ab-8b80-0ec75c9906a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_bmw_x5_aron_debutal_europaban_a_ford_nagy_suvja","timestamp":"2020. május. 18. 11:21","title":"BMW X5 áron debütál Európában a Ford zöld rendszámos nagy SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","shortLead":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","id":"20200518_balta_vita_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c92691d-aebe-4d88-990b-18b16d36c46c","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_balta_vita_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 18. 09:48","title":"Kisbaltával akart pontot tenni a vita végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]