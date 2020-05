Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre süllyedjen”.","shortLead":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre...","id":"20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c88f67b-5ba0-4ab7-8a61-08fe95b3d360","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","timestamp":"2020. május. 21. 10:57","title":"A Hír Tv-ben nevezhetik szardarabnak az újságírókat, nem indul eljárás miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ahol továbbra is van kereslet a termék iránt, ott nem vonják ki a forgalomból. A vállalat hintőporának korábbi változatáról kiderült, hogy rákkeltő, óriási kártérítést kellett fizetnie.","shortLead":"Ahol továbbra is van kereslet a termék iránt, ott nem vonják ki a forgalomból. A vállalat hintőporának korábbi...","id":"20200520_johnson_and_johnson_babahintopor_forgalmazas_karterites_rakkelto_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c0c4b9-64e9-4bc4-9bf3-b826aaf9853f","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_johnson_and_johnson_babahintopor_forgalmazas_karterites_rakkelto_hatas","timestamp":"2020. május. 20. 05:52","title":"Nem árulja tovább a vitatott hintőporát a Johnson & Johnson Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859e6b4f-1a7d-4a11-b132-d774b3ced26f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra dúsgazdaggá válhatott volna az egyik legnépszerűbb koronavírus-ellenőrző oldal készítője, a 17 éves Avi Schiffmann, ő azonban úgy döntött, inkább reklámmentes portált fejleszt.","shortLead":"Mostanra dúsgazdaggá válhatott volna az egyik legnépszerűbb koronavírus-ellenőrző oldal készítője, a 17 éves Avi...","id":"20200520_koronavirus_tajekoztato_oldal_ncov2019_avi_schiffmann_reklamok_a_weboldalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859e6b4f-1a7d-4a11-b132-d774b3ced26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24a8714-63fe-4d49-8de8-8f9e8304705d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_tajekoztato_oldal_ncov2019_avi_schiffmann_reklamok_a_weboldalon","timestamp":"2020. május. 20. 11:10","title":"2,5 milliárd forintnyi summára mondott nemet a 17 éves fiú, aki az egyik leglátogatottabb koronavírus-ellenőrző oldalt készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni. A tisztánlátást csak azok nem segítették, akiknek ez módjukban állt volna.","shortLead":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni...","id":"20200521_Kerdesek_es_valaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a9b8ba-69e8-402c-935b-335a1a8f4352","keywords":null,"link":"/360/20200521_Kerdesek_es_valaszok","timestamp":"2020. május. 21. 07:15","title":"\"A Rákosi-rendőrség is tartott házkutatást nálunk, a család ehhez van szokva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. A cégnek Magyarországon repülőgép-hajtóműveket fejlesztő leányvállalata működik.","shortLead":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert...","id":"20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4534b2-6c98-4f39-a60e-3de61f57fc4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","timestamp":"2020. május. 20. 10:15","title":"Magyarországot is érintheti a Rolls-Royce 508 milliárd forintos megszorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt az ítélkezési gyakorlaton is változtattak Szingapúrban. ","shortLead":"A járvány miatt az ítélkezési gyakorlaton is változtattak Szingapúrban. ","id":"20200520_szingapur_birosag_halalos_itelet_zoom_videohivas_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869f321-d8f0-4932-8ca2-7ec506f9e8dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_szingapur_birosag_halalos_itelet_zoom_videohivas_videochat","timestamp":"2020. május. 20. 09:33","title":"Videohívással ítéltek halálra egy embert a szingapúri bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200521_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c2eaf6-6f7f-463c-af62-279b993aee55","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 21. 06:49","title":"Elhunyt 3 beteg, 3641 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ehhez kellhet némi kereskedői kedvezmény vagy a vevő részéről egy szerényebb felszereltségű autó választása, de számtalan olyan modell van a piacon, ami beférhet az állam által most meghatározott 11 millió forintos limitbe. ","shortLead":"Igaz, ehhez kellhet némi kereskedői kedvezmény vagy a vevő részéről egy szerényebb felszereltségű autó választása, de...","id":"20200520_Nagyon_sok_auto_lehet_jogosult_a_villanyautos_25_millios_tamogatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417fd886-39f9-4761-a1b4-19333ebae45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Nagyon_sok_auto_lehet_jogosult_a_villanyautos_25_millios_tamogatasra","timestamp":"2020. május. 20. 14:21","title":"Sok elektromos autó lehet jogosult a 2,5 milliós állami támogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]