Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi turizmus élénkítésével indokolja a nagyszabású programsorozatot, több mint 70 ezren viszont úgy látják: egy katasztrofális gazdasági hatásokkal lecsengett első járványhullám után és egy várható második előtt ezt nagyon nem így kellene. ","shortLead":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi...","id":"20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08426d89-5d82-4112-99e1-e9fb42b6fca3","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","timestamp":"2020. május. 25. 14:30","title":"\"Magyarország is megérdemli a méltó ünneplést\" – ezzel magyarázzák a grandiózus 20-i tűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még évekkel ezelőtt, a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezették be ezt a gyakorlatot.","shortLead":"Még évekkel ezelőtt, a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezették be ezt a gyakorlatot.","id":"20200524_Parkolasi_dij_Janos_korhaz_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9db531-3e87-49be-bb71-933d27099b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Parkolasi_dij_Janos_korhaz_dolgozok","timestamp":"2020. május. 24. 21:12","title":"Parkolási díjat kell fizetniük a János kórház dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat. Az eredményekről értékelés készül.","shortLead":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat...","id":"20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e30250-310d-42c8-9237-c83e1311e941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","timestamp":"2020. május. 25. 09:03","title":"Egy remek böngészős játékban most megmutathatja, mennyire ismeri Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van.","id":"20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aaa3f-38fa-4336-bca0-207e8dedf397","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. május. 25. 07:41","title":"Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával mikrocsipeket akar bejuttatni az emberekbe.","shortLead":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával...","id":"20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2ebab-9e48-4e40-93c8-50bb80702b67","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","timestamp":"2020. május. 25. 08:45","title":"Őrült összeesküvés-elmélet terjed Bill Gatesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági talpraállást és a megélhetésüket vesztett emberek megsegítését, két európai fintech cég, a Loyaltek és a Paynovate elindította a Unity Card szolgáltatást. Az előre feltölthető kártyával a társadalom egyes rétegeit lehet támogatni, például alkalmas arra, hogy az önkormányzatok segítsék a járvány miatt bezárni kényszerült üzlettulajdonosokat, illetve vállalkozókat.","shortLead":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni...","id":"20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb66e3fb-3089-4cee-bb95-6bcd21522124","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","timestamp":"2020. május. 23. 19:37","title":"Célzott támogatás a járvány miatt veszélybe kerülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított esetében végleges a döntés. ","shortLead":"Az egyik gyanúsított esetében végleges a döntés. ","id":"20200524_Letartoztatas_Deak_teri_kettos_gyilkossag_gyanusitottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ae5c99-ee3f-4547-b680-1aca1db1fbbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Letartoztatas_Deak_teri_kettos_gyilkossag_gyanusitottak","timestamp":"2020. május. 24. 14:58","title":"Egy hónapra letartóztatták a Deák téri kettős gyilkosság gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]