[{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","shortLead":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","id":"20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd02152-1309-4176-be00-16fb9616e7fd","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","timestamp":"2020. május. 25. 17:34","title":"Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni lehetett 1990 áprilisában, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni...","id":"20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ad5b-fff0-4147-a67b-330f43b8f20f","keywords":null,"link":"/360/20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","timestamp":"2020. május. 26. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Surján László: Az abortusz elítélését nem lehet rákényszeríteni az emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta kívül az Amerikában élő Simonyi Károly járt az űrben.\r

\r

","shortLead":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta...","id":"20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f902ae68-52dd-4e62-a2f4-d9ed99b86084","keywords":null,"link":"/elet/20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","timestamp":"2020. május. 26. 12:02","title":"Negyven éve közvetítették a magyar gyerekeknek az esti mesét az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már egy dátumot is elárult.","shortLead":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már...","id":"20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f8c208-5eee-48df-988f-167ce3e56f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 14:23","title":"Orbán: Július 1-jével megkapják az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","shortLead":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","id":"20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f623411a-7db8-4ceb-b31a-b2b607d701a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 26. 11:56","title":"Már 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út várhatóan 7 hónapig tart.","shortLead":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út...","id":"20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f210d-ccce-4b6f-99d3-559ad9005bb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","timestamp":"2020. május. 25. 13:03","title":"Júliusban Kína is elindul a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2346ddd0-3912-43b7-908e-40f41aa59d70","c_author":"Másfélfok/Fazekas Dóra","category":"gazdasag.zhvg","description":"Itthon is munkalehetőséget biztosítana a zöld fordulat annak a több mint százezer frissen munkanélkülivé vált magyarnak, akik a koronavírus-járvány miatt veszítették el most a munkájukat – írja Fazekas Dóra közgazdász, a Cambridge Econometrics kutató-tanácsadó cég budapesti irodájának vezetője.","shortLead":"Itthon is munkalehetőséget biztosítana a zöld fordulat annak a több mint százezer frissen munkanélkülivé vált...","id":"20200526_A_novekvo_magyar_munkanelkulisegen_is_segithet_a_zold_megujulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2346ddd0-3912-43b7-908e-40f41aa59d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3cae9-9b45-4f34-8291-b0b6b3b1f9d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_A_novekvo_magyar_munkanelkulisegen_is_segithet_a_zold_megujulas","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"A növekvő magyar munkanélküliségen is segíthet a zöld megújulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]