[{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esetleges külföldi fertőzötteket 100 ágyas kórház várja.","shortLead":"Az esetleges külföldi fertőzötteket 100 ágyas kórház várja.","id":"20200527_ciprus_turista_koronavirus_ellatas_kezeles_nyaralas_vakacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584776fd-90cc-490e-9489-3295ab6a5706","keywords":null,"link":"/elet/20200527_ciprus_turista_koronavirus_ellatas_kezeles_nyaralas_vakacio","timestamp":"2020. május. 27. 15:32","title":"Ciprus vállalja, hogy kezeli a náluk megfertőződött turistákat, és még a nyaralás költségét is fizetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee4e1be-b036-420d-a9f0-746761e638ab","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Jövőre készül el a BMW X5-ének hidrogén-üzemanyagcellás változata, a BMW i Hydrogen NEXT. A jármű hatótávolsága 500 kilométer, s ha elég gyorsan nő az üzemanyag-töltőállomások száma és elérhetővé válik a megfizethető „zöld” hidrogén, akkor már 2025-ben megjelenhetnek a szalonokban a német gyártó kereskedelmi forgalomba kerülő üzemanyagcellás járművei.","shortLead":"Jövőre készül el a BMW X5-ének hidrogén-üzemanyagcellás változata, a BMW i Hydrogen NEXT. A jármű hatótávolsága 500...","id":"20200526_uzemanyagcellas_bmw_x5_i_hydrogen_next_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee4e1be-b036-420d-a9f0-746761e638ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34b7c51-4a84-4224-95c0-3cd3f76b6d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_uzemanyagcellas_bmw_x5_i_hydrogen_next_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 20:33","title":"Öt éven belül a szalonokban lehet az üzemanyagcellás BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal...","id":"20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d765bf9-ef91-404f-a565-4f742cc747a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","timestamp":"2020. május. 28. 06:53","title":"Elfogták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból a megrendelt árut, a traktoros bejárja a termőföldet. Kicsit közelebbről nézve azonban kiderül: óriási változáson mentek, mennek keresztül napjainkban is a munkagépek.","shortLead":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból...","id":"20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebe2288-9e2a-420d-9e44-4d98eec66f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Ránézésre csak egy markoló, de amit beleszerelhetnek, az figyelemreméltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","shortLead":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","id":"20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419479c7-78e1-49ea-8e76-65f9545f2949","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","timestamp":"2020. május. 26. 19:30","title":"Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, nem változtatnak a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság egészében hatheti mélypontra csökkent a halálozások száma.","shortLead":"Az Egyesült Királyság egészében hatheti mélypontra csökkent a halálozások száma.","id":"20200526_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fcadeb-a54f-44ab-af15-cf84f41ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd234de-d02a-470f-9073-27c32bea2776","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 26. 20:40","title":"Két hónapja először telt el úgy nap, hogy a koronavírus nem követelt halálos áldozatot Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha az újszülöttek száma is olyan ütemben emelkedne, mint az utóbbi hónapokban a házasságkötéseké, úgy négy hosszú évtized után legalábbis megszakadna a népesség folyamatos csökkenésével járó demográfiai katasztrófahelyzet. Igazi baby boom helyett házasodási boom alakult ki a múlt év közepe óta Magyarországon. ","shortLead":"Ha az újszülöttek száma is olyan ütemben emelkedne, mint az utóbbi hónapokban a házasságkötéseké, úgy négy hosszú...","id":"202021_hazasodasi_boom_penzugyi_osztonzok_csabitjak_azelettarsakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae8ec9d-9c80-40fc-970d-c3b7d172c789","keywords":null,"link":"/360/202021_hazasodasi_boom_penzugyi_osztonzok_csabitjak_azelettarsakat","timestamp":"2020. május. 26. 13:00","title":"Házasodási boom: pénzügyi ösztönzők csábítják az élettársakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarabb lehet oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák – véli ifjabb Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke.","shortLead":"Hamarabb lehet oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák – véli ifjabb Duda Ernő...","id":"20200527_koronavirus_genetika_duda_erno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1468b09b-bb56-4227-aaec-0bd370456472","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_genetika_duda_erno","timestamp":"2020. május. 27. 19:41","title":"\"Erős a gyanú, hogy lehet genetikai háttér\" – Duda Ernő a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]