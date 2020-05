Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87684e0c-eca2-4f54-9ed6-733ed7a59f9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőröknek a jövőben azt is figyelniük kell, hogy a járműveken utazók betartják-e a 1,5 méteres távolságot.","shortLead":"Az ellenőröknek a jövőben azt is figyelniük kell, hogy a járműveken utazók betartják-e a 1,5 méteres távolságot.","id":"20200528_Azt_kertek_az_utasok_hogy_legyen_tobb_jegyellenorzes_Budapesten_a_BKK_lepett_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87684e0c-eca2-4f54-9ed6-733ed7a59f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad34586-a5c6-4b30-8cee-a4b95371dacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Azt_kertek_az_utasok_hogy_legyen_tobb_jegyellenorzes_Budapesten_a_BKK_lepett_is","timestamp":"2020. május. 28. 16:09","title":"A BKK közkívánatra visszaküldi az összes ellenőrét a járművekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú távolságtartási szabályok mellett, de óvatosan újraindítják az életet az osztrák szállodákban, fürdőkben, és már esküvőket is lehet vendégekkel tartani.","shortLead":"Szigorú távolságtartási szabályok mellett, de óvatosan újraindítják az életet az osztrák szállodákban, fürdőkben, és...","id":"20200528_ausztria_szalloda_furdo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1c97dd-c6ad-49bf-8365-ccdd48d3d244","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_ausztria_szalloda_furdo_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 05:08","title":"Pénteken újra kinyithatnak az osztrák szállodák és fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró dolgot, amelyet mosolyogva köt össze az ember a szocializmussal. Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című, 434 millió forintból megvalósuló drámája, mint mondja, szembenézés mindazzal, ami a Kádár-korszak valójában volt. A politikai pszichiátria sötét bugyraiba kalauzol. ","shortLead":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró...","id":"20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28afa95-4b3e-44fe-bfea-37584b56a852","keywords":null,"link":"/kultura/20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","timestamp":"2020. május. 26. 20:00","title":"A szocializmus nem retró, hanem orwelli – interjú Fabricius Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","shortLead":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","id":"20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e4ab4-6c4b-4f0a-a5a1-d2aa3b3f03c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 28. 05:31","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","shortLead":"Leo minden aggály nélkül besétált Canterbury esperesének a reverendája alá.","id":"20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a304a594-c928-4f84-addf-517a6efc9ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3c6f0-299d-4373-9bcb-7df6e32495b2","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Egy_macska_tette_emlekezetesse_az_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. május. 28. 10:51","title":"Egy macska tette emlékezetessé az online szentbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindhárom autógyártó egy-egy kiválasztott piaci régiójára összpontosít a jövőben, a másik kettő pedig a keze alá dolgozik. ","shortLead":"Mindhárom autógyártó egy-egy kiválasztott piaci régiójára összpontosít a jövőben, a másik kettő pedig a keze alá...","id":"20200528_Bemutattak_ki_mit_csinal_majd_a_RenaultNissanMitsubishi_szovetsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cbc5a-4aa8-416a-8809-8a818a33dc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Bemutattak_ki_mit_csinal_majd_a_RenaultNissanMitsubishi_szovetsegben","timestamp":"2020. május. 28. 09:44","title":"Nem olvad egybe a Renault–Nissan–Mitsubishi, de átalakítják a szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","shortLead":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","id":"20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04b66-d1d8-4ae0-8731-c22da5145626","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","timestamp":"2020. május. 27. 16:47","title":"Gócpont alakult ki egy nógrádi községben, 10 koronavírusost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]