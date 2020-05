Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852fa253-f86c-46ff-940d-b001585d9c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt lépten-nyomon hallhatjuk, tartsunk távolságot a másiktól. Egy új alkalmazás ennek betartásában segíti a felhasználót.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt lépten-nyomon hallhatjuk, tartsunk távolságot a másiktól. Egy új alkalmazás ennek...","id":"20200529_google_sodar_alkalmazas_android_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852fa253-f86c-46ff-940d-b001585d9c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d19911-1acf-4167-8bb0-3f984f354168","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_google_sodar_alkalmazas_android_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 29. 10:33","title":"A Google megcsinálta az appot, amely segít távolságot tartani a többi embertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárják, hogy a rendőrség \"tolerálja\" őket, a párt szerint nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá a demonstrációjuk.","shortLead":"Elvárják, hogy a rendőrség \"tolerálja\" őket, a párt szerint nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá...","id":"20200528_mi_hazank_tuntetes_deak_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ecac7c-271f-4dde-8c9d-0c750eaa3379","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_mi_hazank_tuntetes_deak_ter","timestamp":"2020. május. 28. 08:30","title":"Azért is megtartja Deák téri vonulását a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább függetlenként folytatja. Egyesek szerint lehetnek még távozók, de Jakab Péter elnök nem velük, hanem a kormányváltással foglalkozna már.\r

","id":"20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c721b56-018f-4c3f-9760-8cebc1375212","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","timestamp":"2020. május. 27. 16:50","title":"Nem volt maszkja egy nőnek, levette a bugyiját, úgy intézte a postai ügyeit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan jelenség.","shortLead":"Szokatlan jelenség.","id":"20200527_spanyolorszag_koronavirus_napozas_napfurdozes_vedotavolsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7329a52d-2a01-420c-9674-cb5ae3430858","keywords":null,"link":"/elet/20200527_spanyolorszag_koronavirus_napozas_napfurdozes_vedotavolsag","timestamp":"2020. május. 27. 17:12","title":"Spanyolországban bemutatták, hogyan lehet védőtávolságban napozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Hat embert állítottak elő a Mi Hazánk tüntetésén, a rendezvény után verekedés is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után mehetett volna adásba, de délelőtt is sugározták.","shortLead":"A Tények Pluszban az \"emberi kegyelet érzését mellőzve\" közvetítettek egy személyes tragédiát, amely este kilenc után...","id":"20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b165906-ee72-4c5b-bf90-7fb104d0b4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_Tobb_millio_forintos_birsagot_kapott_a_TV2","timestamp":"2020. május. 27. 20:11","title":"Több millió forintos bírságot kapott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aaa003-2baa-4991-9c95-3842913df868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendelhető például napraforgómagos, vagy kinyújtott középső ujjal nyomott maszk. Minden minta Ajhoz, vagy valamelyik korábbi műalkotásához kötődik. ","shortLead":"Rendelhető például napraforgómagos, vagy kinyújtott középső ujjal nyomott maszk. Minden minta Ajhoz, vagy valamelyik...","id":"20200528_aj_vejvej_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22aaa003-2baa-4991-9c95-3842913df868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7af2d0-0116-4ac3-9056-d0d66a89dc33","keywords":null,"link":"/elet/20200528_aj_vejvej_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 28. 10:58","title":"10 ezer arcmaszkot árul Aj Vej-vej, jótékonyságra ajánlja az árukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]