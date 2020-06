Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","id":"20200601_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eac0ba-f5b0-4f33-a9d8-d40bbd650f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 01. 11:01","title":"Már 372 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","shortLead":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","id":"20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e07216-305c-477b-8378-fc697d73a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 31. 08:27","title":"Több mint hatmillió ember koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely jusson\" - közölte Anne Hidalgo főpolgármester.","shortLead":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely...","id":"20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e72dfc-c8e7-4377-9087-f8169b7f2da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","timestamp":"2020. május. 31. 18:46","title":"Nyitott bárrá válhat keddtől Párizs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fa46b-9572-496c-bbcd-88b0af32e6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg.","id":"20200601_szinte_bejaratosan_uj_trabantot_arulnak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516fa46b-9572-496c-bbcd-88b0af32e6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d57cee-71c1-4166-b757-bc2e8c2ee2f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_szinte_bejaratosan_uj_trabantot_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. június. 01. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új Trabantot árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell siratni, hanem a meglévőt naggyá és sikeressé építeni. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell...","id":"20200531_Gyurcsany_Trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102b6f7-177a-494d-abcf-405e7e883de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Gyurcsany_Trianon","timestamp":"2020. május. 31. 18:42","title":"Gyurcsány: A magyar politika fókusza nem lehet tovább a trianoni gyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és szülőkkel beszélve úgy tűnik, nagy tömeg nem lesz a tantermekben. A nyári táborokról még nem döntöttek, de sok család ezeket is inkább kihagyná.","shortLead":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és...","id":"20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da47791-16d6-4ba7-8035-8303cfb31b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","timestamp":"2020. június. 01. 07:00","title":" Belépés csak maszkban: fura időszak kezdődik kedden az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is beszáll az alakuló szuperbankba. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés tervezete; az EU több száz milliárd euróval kezelné a válságot; a Budapest Bank is...","id":"20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1482c3-182a-4dd1-99da-b8415b907a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3255321-af6b-47b1-87d3-1c4f0a9962c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Es_akkor_koltsegvetes_Budapest_Belgrad_gdp_koronavirus_eu","timestamp":"2020. május. 31. 07:00","title":"És akkor eltűnt a költségvetésből a Budapest-Belgrád vasút ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33855f1-2f08-4a72-b3b5-d23568578f6d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: koviubi, konzultáció, köszöntés, szottyos, autóskoncert.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200531_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33855f1-2f08-4a72-b3b5-d23568578f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bebb33-dc6d-40d8-88ab-dba8624aea3c","keywords":null,"link":"/360/20200531_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. május. 31. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megpróbálta felébreszteni Csipkejózsikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]