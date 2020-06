Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"Donáth Anna","category":"velemeny","description":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell: számon lehet kérni a jogállamiságot, és közvetlenül annak adjuk az EU-s pénzt, aki országot épít!","shortLead":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell...","id":"20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290b168-9539-4228-86dc-30a0f55cf5ee","keywords":null,"link":"/velemeny/20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","timestamp":"2020. június. 22. 12:17","title":"Donáth Anna: Fideszmentesíthetők az uniós források","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","shortLead":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","id":"20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e47478-45d9-4aa0-b4cd-35dc07bef039","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Simogatások, puszik, ajándékok – legalább tíz kiskorú áldozata lehet egy óbudai iskola gondnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","shortLead":"Július elsejétől mindenki számára kötelező a rendszer.","id":"20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d7714-bd0c-4c01-ba44-a752cf50a1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Nem_vart_kovetkezmenye_is_lehet_ha_valaki_megfeledkezik_az_online_szamlarol","timestamp":"2020. június. 22. 16:09","title":"Nem várt következménye is lehet, ha valaki megfeledkezik az online számláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett a vádlottnak a rokona viselkedése, ezért agyonverte.

","shortLead":"Nem tetszett a vádlottnak a rokona viselkedése, ezért agyonverte.

","id":"20200623_kenyszergyogykezeles_kulonos_kegyetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6544ed53-0044-4b41-b95d-fb8c5da37623","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_kenyszergyogykezeles_kulonos_kegyetlenseg","timestamp":"2020. június. 23. 10:39","title":"Kényszergyógykezelnék a férfit, aki kalapáccsal végzett a nagynénjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","shortLead":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","id":"20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18abd410-bed2-47e7-88fe-5a6f35b57328","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","timestamp":"2020. június. 22. 16:20","title":"Itt a világ első soha véget nem érő videoklipje, bárki bekerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház igazgatója az évadzárón elmondta, pert indítottak az őket lejáratni próbáló lapok elle. Az is kiderült, ki kapta a Máthé Erzsi-díjat.","shortLead":"A színház igazgatója az évadzárón elmondta, pert indítottak az őket lejáratni próbáló lapok elle. Az is kiderült, ki...","id":"20200623_Mate_Gabor_Katona_Jozsef_Szinhaz_evadzaro_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5961c9-2503-48b7-a611-d4a8342d740b","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Mate_Gabor_Katona_Jozsef_Szinhaz_evadzaro_kozlemeny","timestamp":"2020. június. 23. 10:39","title":"Máté Gábor újra pályázik a Katona igazgatói posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","shortLead":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","id":"20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d704613-12ce-4137-9444-46d5d08d2a69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","timestamp":"2020. június. 22. 16:47","title":"Igazi NER-sztárparádé a debreceni strand átadásáról szóló videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7a3e35-de36-4ce7-a06d-73a820b2ffb3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású tervről beszélt a Bloombergnek az osztrák környezetvédelmi miniszter.","shortLead":"Nagyszabású tervről beszélt a Bloombergnek az osztrák környezetvédelmi miniszter.","id":"20200622_Napi_harom_euros_jeggyel_venne_el_a_kedvet_az_autozastol_az_osztrakoknak_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b7a3e35-de36-4ce7-a06d-73a820b2ffb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ec4d-1242-400f-9ce1-eda82009ca6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Napi_harom_euros_jeggyel_venne_el_a_kedvet_az_autozastol_az_osztrakoknak_a_kormany","timestamp":"2020. június. 22. 19:45","title":"Napi háromeurós jeggyel venné el az osztrákok kedvét az autózástól a bécsi kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]