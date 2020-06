Az amerikai rapper, Flo Rida mellett egy újabb nagy nemzetközi név került fel az idei EFOTT fellépőinek listájára: a szerdai bejelentés alapján a brit Five is ott lesz a fesztiválon.

Az 1997-ben alakult fiúbanda az Everybody Get Up, a When the Lights Go Out és a Keep on Movin’ című slágerrel vált világhírűvé. Az együttes jelenleg csak három tagú.

Az EFOTT-on erős lesz a retróvonal, a szervezők közleménye szerint ugyanis Zoltán Erika, Betty Love, Krisz Rudi, a Groovehouse, a Kozmix, a Happy Gang, az UFO, valamint Korda György és Balázs Klári is fellép, de Dévényi Tibor és a Necc Party is megidézi a régi időket.

A 45. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját idén a Velencei-tó északi partján, a VVSI Evezőspályánál rendezik augusztus 26-30. között.