Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","shortLead":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","id":"20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95c39-7e9d-4622-99fa-533b4a969a83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","timestamp":"2020. június. 29. 12:41","title":"Extrém szerencsés volt a motoros, aki egy Bentleyvel versenyzett az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A brit pártok szellemi, ideológiai hátterét adó agytrösztök működésének elemzésével állapítja meg a szerző, hogy a hazai ellenzék részéről nem elég kimondani, hogy \"Orbán, takarodj\", a győzelem esélyéhez pártjainak kell egy közös agytröszt.","shortLead":"A brit pártok szellemi, ideológiai hátterét adó agytrösztök működésének elemzésével állapítja meg a szerző...","id":"20200628_Csizmadia_Ervin_Letrejone_egy_szuperagytroszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94106a6-d34e-4686-b059-4b1c801ab82e","keywords":null,"link":"/360/20200628_Csizmadia_Ervin_Letrejone_egy_szuperagytroszt","timestamp":"2020. június. 29. 07:10","title":"Csizmadia Ervin: Erős agytröszt nélkül 2022-ben sem lesz komoly tényező az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek, hogy „fehér hatalom”.","shortLead":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek...","id":"20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ceb07-e9d1-42e7-81c1-da1b6eed38a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","timestamp":"2020. június. 28. 17:21","title":"Itt van Trump újabb botránya – retweetelt videó a „fehér hatalomról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azonnali kérdésekre válaszol a miniszterelnök. ","shortLead":"Az azonnali kérdésekre válaszol a miniszterelnök. ","id":"20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58281592-bf85-43f0-b8b8-86d4cc6dc910","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","timestamp":"2020. június. 29. 13:38","title":"Jakab lehülyézte Orbánt a Parlamentben - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac81ce9-9535-4bb9-a046-6076a86dde8e","c_author":"Metrodom","category":"brandcontent","description":"Vendéglátó központ, ipari nagyhatalom és virágzó lakónegyed. Ferencváros több évszázadra visszanyúló történelme során megannyi különböző módon játszott fontos szerepet a főváros és Magyarország életében. De miért és hogyan vált ilyen jelentőssé? Hogyan alakította a történelem? Mi történt a török ostrom és a mai modern lakónegyedek kiépülése között? Kis történelmi kép egy nagy múltú városrészről.","shortLead":"Vendéglátó központ, ipari nagyhatalom és virágzó lakónegyed. Ferencváros több évszázadra visszanyúló történelme során...","id":"20200625_Sok_evszazados_mult_hogyan_alakult_at_teljesen_Budapest_gyomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ac81ce9-9535-4bb9-a046-6076a86dde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e1a5c-eec2-4c70-8030-0f157e656a39","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Sok_evszazados_mult_hogyan_alakult_at_teljesen_Budapest_gyomra","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Sok évszázados múlt: hogyan alakult át teljesen “Budapest gyomra”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬– jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬–...","id":"20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631eed4-e0db-4a1e-a28c-654f8f687c86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","timestamp":"2020. június. 27. 16:41","title":"Nagyvállalatoknak kutatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt mondaniuk, támogatják-e a Vlagyimir Putyin által kezdeményezett alkotmánymódosításokat. A voksolás kimenetele egyértelmű – az igenek többségben lesznek – csak a részvételi arány kétséges. A fő probléma az, hogy a voksolás után sem lesz világos, hogy Putyin saját, vagy kiszemelt utódja érdekében csinálta-e az egész felhajtást.","shortLead":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt...","id":"20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a72ec9c-9b0e-47dd-b1e7-41f16e0c7522","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","timestamp":"2020. június. 28. 14:00","title":"Akármi is történik, Putyin biztosan nyerni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány nem hagyná, hogy az önkormányzatok hitellel pótolják az iparűzési adót, amit idén év végén nem fizetnek majd be a cégek.","shortLead":"A kormány nem hagyná, hogy az önkormányzatok hitellel pótolják az iparűzési adót, amit idén év végén nem fizetnek majd...","id":"20200629_onkormanyzatok_iparuzesi_ado_likviditasi_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df63b8b5-bcc4-4da5-92f7-e8ca44729989","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_onkormanyzatok_iparuzesi_ado_likviditasi_hitel","timestamp":"2020. június. 29. 11:22","title":"A kormány újabb csapása az önkormányzatokra: nem pótolhatják hitellel a késve jövő iparűzési adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]