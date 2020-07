Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megnövekedett a határátlépés és a várakozás ideje a román határszakaszon, emiatt a személygépjárművek forgalmának elterelésére kell számítani a 42-es főúton Hajdú-Bihar megyében. ","shortLead":"Megnövekedett a határátlépés és a várakozás ideje a román határszakaszon, emiatt a személygépjárművek forgalmának...","id":"20200704_Bedugult_a_magyarroman_hatar__terelik_a_szemelyautokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd9131f-b2fd-41e6-80b4-3025e1186b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Bedugult_a_magyarroman_hatar__terelik_a_szemelyautokat","timestamp":"2020. július. 04. 16:09","title":"Bedugult a magyar-román határ - terelik a személyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","shortLead":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","id":"20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1d6169-00a7-406e-9f18-1826eec21d8f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 03. 11:40","title":"Szomorú délelőtt száz merész diákkal, vártalak kedvesem valódi vitával – énekeltek az SZFE-sek a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","shortLead":"Nem tudják, mit akart üzenni a vandál költő.","id":"20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b84d8c-f1f6-4124-8961-d295f7edc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fd0502-cbac-4953-a85b-7bca2f922c13","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Rasszista_hal__irtak_a_Kis_Hableany_szobrara","timestamp":"2020. július. 03. 13:17","title":"Rasszista hal – írták a Kis Hableány szobrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta, jó volna, ha az okosóráján lenne ilyen funkció.","shortLead":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta...","id":"20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80373c3-9e41-4f14-a384-3e149ad29bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","timestamp":"2020. július. 04. 14:03","title":"Jóval a járvány előtt tudta az Apple, kell egy kézmosást segítő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Honvéd arénájának építését az áprilisi egymilliárd után most 6,6 milliárddal támogatja meg a kormány.","shortLead":"A Budapest Honvéd arénájának építését az áprilisi egymilliárd után most 6,6 milliárddal támogatja meg a kormány.","id":"20200702_bozsik_stadion_budapest_honved_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6a633e-c6da-4c86-be52-da136e20c495","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_bozsik_stadion_budapest_honved_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 02. 20:54","title":"Újabb milliárdokból épülhet a Bozsik Stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ egy mondattal.","shortLead":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ...","id":"20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b06c2-72cc-4611-b690-bd5f6b8d351c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","timestamp":"2020. július. 03. 19:46","title":"Az államtitkár sem adott érdemi válaszokat a kisvárdai lówellness-központról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]