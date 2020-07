Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","shortLead":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202028_csak_akarni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd132a17-8c4f-4b39-9fdd-1315e24af163","keywords":null,"link":"/itthon/202028_csak_akarni_kell","timestamp":"2020. július. 09. 09:00","title":"Nagy Gábor: Csak akarni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d48ed8-25ee-4ae9-891d-dea7706a6fb4","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Igazi filmes toposz a nyár kötelező kelléke: a medence. Az éjszaka sejtelmesen megvilágított, nappal pedig a nyári fényben tündöklő kék uszoda státuszszimbólum, a jólét jelképe, a szerelem, az erotika helyszíne, de ha egy film központi elemeként jelenik meg a medence, akkor az is lehet, hogy a történet végére valaki bele fog fulladni. Júliusi frissítő gyanánt összegyűjtöttük a kedvenc medencés jeleneteinket.","shortLead":"Igazi filmes toposz a nyár kötelező kelléke: a medence. Az éjszaka sejtelmesen megvilágított, nappal pedig a nyári...","id":"20200709_Gyilkossagot_sejtet_a_csillogo_viztukor__ime_a_filmtortenet_legendas_medences_jelenetei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d48ed8-25ee-4ae9-891d-dea7706a6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3158a1b1-a5c2-4ce2-806f-f0bfd46dfd4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Gyilkossagot_sejtet_a_csillogo_viztukor__ime_a_filmtortenet_legendas_medences_jelenetei","timestamp":"2020. július. 09. 20:00","title":"Gyilkosságot sejtet a csillogó víztükör – íme a filmtörténet legendás medencés jelenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","id":"20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ddb5cc-4ec5-4371-8d35-15e4cd129df0","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2020. július. 08. 17:35","title":"Berobbant a koronavírus a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569aa960-c83c-426e-8e34-780d09e5b221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem veti szét az erő a régi német technikát, de a végsebessége rendben van.","shortLead":"Nem veti szét az erő a régi német technikát, de a végsebessége rendben van.","id":"20200710_padlogaz_igy_szaguld_autopalyan_180nal_egy_regi_dizel_merci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569aa960-c83c-426e-8e34-780d09e5b221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6702c0df-501d-4999-a96a-72e885106e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_padlogaz_igy_szaguld_autopalyan_180nal_egy_regi_dizel_merci","timestamp":"2020. július. 10. 09:53","title":"Padlógáz: így száguld az autópályán 180-nal egy régi dízel Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bd246d-47eb-4508-af8c-80e4fda3d20a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tindernek muszáj volt kitalálnia valamit, hogy a több helyen jelenleg is érvényben lévő korlátozó intézkedések közepette is aktívan használják a felhasználók a társkereső szolgáltatást. Az új videós randit néhány országban már tesztelhetik a tinderezők.","shortLead":"A Tindernek muszáj volt kitalálnia valamit, hogy a több helyen jelenleg is érvényben lévő korlátozó intézkedések...","id":"20200709_tinder_videocseveges_videochat_tarskereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bd246d-47eb-4508-af8c-80e4fda3d20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ae14a1-edc2-44d5-ac63-cd45655e63e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_tinder_videocseveges_videochat_tarskereses","timestamp":"2020. július. 09. 11:03","title":"Videós randikkal bővül a Tinder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint csak Amerikának lenne hasznos a találkozó.","shortLead":"Észak-Korea szerint csak Amerikának lenne hasznos a találkozó.","id":"20200710_Kim_Dzsong_Un_Donald_Trump_Eszak_Korea_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf6dc7-02e4-4fc5-906c-14fc83194c33","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Kim_Dzsong_Un_Donald_Trump_Eszak_Korea_talalkozo","timestamp":"2020. július. 10. 05:26","title":"Kim Dzsong Un üdvözli Trumpot, de nem akar találkozni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]